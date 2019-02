Luxemburgo terá transportes públicos gratuitos. Uma medida verde, ou talvez não

A medida tinha sido já anunciada, e enquadrada como uma decisão em prol do ambiente: a partir de 1 de março andar nos transportes públicos passará a ser gratuito no Luxemburgo.

Mas um segundo olhar faz desconfiar que as intenções do Governo são, afinal, de índole social. Com um dos salário médios mais altos no mundo - cerca de 1760 euros/mês - o país é também um dos que apresenta um maior número de automóveis por pessoa, o que se traduz em mais carros a circular e mais filas. Incentivar o uso dos transportes é uma forma de tentar resolver o problema, é verdade, mas a maior preocupação será reduzir as crescentes desigualdades sociais.

Segundo os últimos dados, apesar dos altos salários, boa parte dos habitantes do Luxemburgo debate-se com sérios problemas económicos. É muito caro o nível de vida no país e cresce o número dos que estão em risco de pobreza: 13% da população ativa e 10% dos reformados.

É por isso que tornar gratuitos os transportes integra, afinal, o pacote de outras medidas sociais tomadas nos últimos meses. Uma delas foi aumentar o salário mínimo. “O objetivo é travar o fosso crescente entre ricos e pobres. Para as pessoas com salários mais baixos, os gastos com os transportes são importantes. Portanto, é mais fácil que sejam gratuitos para todos”, afirmou François Bausch, ministro da Mobilidade e Obras Públicas.

Na realidade, estima-se que a medida beneficie dois milhões de pessoas, desde logo os próprios luxemburgueses, mas também os 175.000 trabalhadores que vivem fora do Luxemburgo e os cerca de 1,2 millhões de turistas que o país recebe anualmente.