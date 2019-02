Lavrov diz opor-se a represálias contra a imprensa estrangeira

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, criticou nesta terça-feira a adoção de represálias a 'media' estrangeiros, ao comentar o bloqueio pela rede social Facebook das contas de um projeto da cadeia televisiva internacional russa RT. "Falando francamente, oponho-me categoricamente a tomar medidas de resposta a restrições aos meios de informação", disse Lavrov em conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo eslovaco Miroslav Lajcák, presidente em exercício da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa.

O chefe da diplomacia sublinhou que o facto de a Rússia não responder da mesma forma às restrições aos 'media' russos apenas demonstra a sua contenção e também a sua "força". "Não recomendaria às instâncias que tomam decisões responder 'dente por dente'", insistiu.

Lavrov indicou que a Rússia é um país aberto e assinalou como exemplo que no país trabalham jornalistas ucranianos que "informam de forma bastante agressiva" o que ocorre no seu país, nas relações russo-ucranianas e nas relações da Rússia com o Ocidente. "É melhor que nos concentremos em conservar condições de trabalho confortáveis para os jornalistas estrangeiros na Rússia, mas ao mesmo tempo vamos defender firmemente os nossos jornalistas que se encontram no exterior", acrescentou.

Na segunda-feira, a diretora da RT, Margarita Simonyan, informou que o Facebook bloqueou, sem aviso prévio nem explicações, as contas de "In The Now", um dos projetos da cadeia televisiva. Segundo Simonyan, esta medida foi adotada após a cadeia norte-americana CNN ter perguntado à rede social se "In the Now" era uma manifestação da "ingerência russa" nos Estados Unidos.

Um porta-voz do Facebook, citado pela agência russa Interfax, indicou que as contas do projeto da RT serão desbloqueadas quando os seus proprietários comunicarem quais as empresas filiadas e os países onde exercem a sua atividade.