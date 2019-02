Incêndio leva ao encerramento do aeroporto de Ciampino, em Roma

O incêndio aconteceu num terminal utilizado pelas companhia aérea de baixo custo Ryanair mas não há feridos a registar. A polícia e os bombeiros encontram-se no local. A polícia vai investigar as causas deste incêndio

Um fogo no terminal da Ryanair, no aeroporto de Ciampino levou ao encerramento de todo o complexo "por precaução", adiantou um porta-voz da Aeroporti di Roma à agência d enotícias Reuters.

Passageiros e funcionários foram retirados por volta das 08h00 (09h00 em Lisboa), do aeroporto de Ciampino, em Roma, devido a um incêndio, que não provocou feridos, informou o site do jornal italiano La Reppublica.

De acordo com a publicação, as pessoas estão concentradas na zona exterior do aeroporto. Os passageiros e funcionários foram avisadas antes mesmo de soar o alarme de incêndio e a saída foi feita de forma ordeira. No momento, os voos estão suspensos e muitos estão em atraso.

Pelo menos sete voos já foram desviados para o aeroporto romano de Fiumicino.

Segundo as autoridades, o fogo foi extinto em pouco tempo e não há feridos a registar.

De acordo com os media italianos, a polícia e os bombeiros encontram-se no local. A polícia vai investigar as causas deste incêndio.