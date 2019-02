Homem abatido após atacar com uma faca quatro pessoas em Marselha

Um homem atacou esta terça-feira com uma faca pelo menos quatro pessoas numa rua em Marselha (França), avança a AFP. O atacante – que se fazia também acompanhar com uma arma de fogo –, ameaçou ainda agentes da polícia, tendo sido depois baleado mortalmente.

Nenhum dos feridos se encontra em estado grave, refere o jornal “Le Figaro”, que acrescenta que inicialmente as autoridades indicaram apenas duas vítimas.

Fonte policial explicou ao mesmo jornal que o agressor, de 36 anos, dirigiu-se por volta das 17h locais (16h em Lisboa) “aos trausentes, falando em francês e noutra língua estrangeira, perguntando a sua nacionalidade e ferindo algumas pessoas em função das suas respostas”. Uma das vítimas foi atingida por uma bala, enquanto as outras três sofreram agressões com uma arma branca.

Desconhecem-se ainda as motivações do atacante, que volta a colocar em alerta as autoridades francesas depois de ter sido condenado em 2005 a 15 anos de prisão na sequência do homicídio do seu pai. O departamento de antiterrorismo de Paris já tomou conta do caso, estando nesta altura a investigar as causas do sucedido.

O procurador de Marselha, Xavier Tarabeux, afirmou em conferência de imprensa que o agressor não gritou “Allah Akbar” (Alá é grande), mas não está afastada a hipótese de uma radicalização. “Não há nada que nos permita, nesta altura, considerar este ataque como um ato terrorista, mas vamos continuar a investigar para confirmar essa tese”, acrescentou o procurador.

No Twitter, a esquadra da polícia de Bouches-du-Rhône pede às pessoas para evitarem a zona, onde foi criado um perímetro de segurança. Várias ambulâncias e bombeiros estiveram no local.

(Artigo atualizado às 19h31)