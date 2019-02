Grupo de oito pessoas, incluindo cinco americanos, detido no Haiti por posse ilegal de armas

O ministro das Relações Exteriores do Haiti, Bocchit Edmond, confirmou esta segunda-feira que cinco cidadãos americanos foram presos numa altura em que o país enfrenta protestos violentos que duram há quase duas semanas. Três outras pessoas pertencentes ao mesmo grupo também foram presas, duas estrangeiras e uma haitiana, acrescentou o ministro.

As autoridades locais tinham dito anteriormente à CNN que os americanos se encontravam detidos por acusações de conspiração. No entanto, o ministro não confirmou essas acusações.

O diretor-geral da Polícia Nacional do Haiti, Michel-Ange Gédéon, revelou à estação de televisão americana que os oito indivíduos estão detidos por posse de armas ilegais. Além de armas automáticas, o grupo transportava telefones de satélite e drones no momento da detenção. Os indivíduos ficaram sob custódia policial na noite de domingo quando conduziam carros suspeitos sem matrículas, precisou o chefe da polícia.

O Departamento de Estado dos EUA emitiu igualmente um comunicado na segunda-feira confirmando a prisão de “um grupo de indivíduos, incluindo alguns cidadãos americanos”. A declaração não identifica os americanos nem fornece mais pormenores sobre as detenções.

“A corrupção é um dos maiores problemas. Precisamos de combater a corrupção”

A capital do Haiti, Port-au-Prince, e outras cidades do país têm sido palco de protestos violentos desde o dia 7. Os manifestantes enchem as ruas, incendeiam carros e entram em confronto com as forças policiais, exigindo a demissão do Presidente, Jovenel Moïse, e do primeiro-ministro, Jean-Henry Céant. Em causa estão a inflação crescente e acusações de corrupção.

Céant apelou à calma num discurso televisivo no último sábado. Referindo-se a um relatório de um auditor governamental sobre o desvio de receitas, o primeiro-ministro afirmou: “A corrupção é um dos maiores problemas. Precisamos de combater a corrupção”.

A investigação concluiu que funcionários e antigos ministros desviaram empréstimos para o desenvolvimento feitos pela Venezuela ao Haiti depois de 2008. O Presidente também esteve envolvido nas irregularidades, sugere o relatório. No entanto, Moïse disse na semana passada que não deixará o país “nas mãos de gangues armados e traficantes de droga”, recusando-se a abandonar o cargo que ocupa desde 2017.