França. Unidos contra o antissemitismo mas “sem confundir tudo”

Dezenas de suásticas azuis e amarelas pintadas nas campas do cemitério judeu de Quatzenheim, no extremo leste de França. Numa delas, a inscrição “Elsässisches Schwarzen Wölfe”, segundo um fotojornalista da agência France-Presse. Os “Lobos Negros da Alsácia” eram um grupo ativo na década de 1970 que lutava pela autonomia da região. No total, foram cerca de 80 túmulos profanados num “ato antissemita odioso”, nas palavras do governador do Baixo Reno, Jean-Luc Marx.

O ataque da madrugada desta terça-feira pôs o país a debater o antissemitismo escassos dias depois de o filósofo Alain Finkielkraut ter sido atacado verbalmente durante a manifestação do último sábado dos 'coletes amarelos'. O académico de 69 anos relatou ao jornal “Le Parisien” que ouviu insultos como “sionista sujo”, além de convites para que se atirasse ao canal. Ao “Le Journal du Dimanche” revelou ter sentido “um ódio absoluto” dirigido contra ele e ter temido pela sua segurança.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, falou ao telefone com Finkielkraut, filho de imigrantes polacos, no próprio dia das agressões verbais. “As injúrias antissemitas a que ele foi submetido são a negação absoluta daquilo que somos e do que faz de nós uma grande nação. Não toleraremos isso”, escreveu Macron no Twitter. No dia seguinte, o ministro do Interior, Christophe Castaner, informou que um suspeito, que se acredita ser “o principal instigador”, fora identificado pelas autoridades. Castaner já tinha alertado que o antissemitismo “está a espalhar-se como veneno” em França.

14 partidos unidos contra o antissemitismo

De facto, números oficiais apontam para um aumento de 74% nos ataques antissemitas no país em 2018 relativamente ao ano anterior. O fenómeno não é um exclusivo francês. Vários grupos judaicos têm vindo a sinalizar um aumento da promoção do antissemitismo e do ódio contra outras minorias por movimentos de extrema-direita em toda a Europa. No entanto, os acontecimentos recentes levaram à convocação para esta terça-feira de uma série de protestos por todo o território francês.

A manifestação mais emblemática foi convocada por 14 partidos políticos, entre os quais La République en Marche! (partido fundado por Macron), Les Républicains (fundado pelo ex-Presidente Nicolas Sarkozy), Partido Socialista, Movimento Democrático, Europa Ecologia – Os Verdes (EELV) e Partido Comunista. Entre os notáveis que estarão presentes na Praça da República às 19h00 de Paris nesta terça-feira contam-se o primeiro-ministro, Édouard Philippe, e o antigo Presidente da República François Hollande.

A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, fez questão de anunciar que não marcará presença, acusando os líderes políticos de nada fazerem para combater as redes islâmicas no país. Já na agenda de Macron para esta terça-feira estavam a visita ao cemitério profanado e ao Memorial de Shoah, o museu do Holocausto em Paris.

A culpa é dos 'coletes amarelos'

Após o incidente de sábado, muitos se interrogaram sobre se os 'coletes amarelos' estariam a dar voz a visões extremistas e até que ponto estas fazem parte da própria agenda do movimento. “Os ‘coletes amarelos’ não são um movimento antissemita mas, com as manifestações de cada sábado, há muita expressão antissemita por grupos de extrema-direita ou de extrema-esquerda”, avalia o historiador francês Vincent Duclert. Citado pela BBC, Jason Herbert, um porta-voz do movimento, considerou o incidente escandaloso mas garantiu não ser representativo dos 'coletes amarelos' como um todo. O movimento, que começou por exigir uma redução do preço dos combustíveis em novembro do ano passado, cedo alargou o âmbito das suas reivindicações, passando a incluir, por exemplo, a demissão de Macron.

A senadora Esther Benbassa, que pertence ao EELV, não concorda com as posições de Alain Finkielkraut, que reputa de “filósofo reacionário”, mas demarca-se em absoluto dos ataques verbais de que foi alvo. Em declarações ao Expresso, considera “muito grave” a instrumentalização do antissemitismo que acusa o Governo de estar a fazer. “A extrema-direita, uma certa extrema-esquerda muito violenta, o antissemitismo, os ‘coletes amarelos’... Não se pode confundir tudo isto!”, alerta.

Com a mira apontada às europeias

Poucos dias antes da agressão verbal a Finkielkraut, uma suástica foi pintada num retrato em Paris de Simone Veil, antiga ministra da Saúde. Veil, que morreu em junho de 2017, sobreviveu a um campo de extermínio nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Foi eurodeputada entre 1979 e 1993, tendo presidido ao Parlamento Europeu entre 1979 e 1982. A três meses das eleições europeias, tanto Marine Le Pen como o seu rival de extrema-esquerda, Jean-Luc Mélenchon, lutam pelo apoio nas urnas dos 'coletes amarelos'.

Para Le Pen, o fenómeno ilustra “como a extrema-esquerda antissemita está a tentar infiltrar-se no movimento”. Neste jogo de passa-culpas, sobram os factos: a profanação desta terça-feira aconteceu pouco mais de dois meses depois de uma outra no cemitério judeu de Herrlisheim, também no Baixo Reno. Entretanto, duas árvores, que tinham sido plantadas em memória de um jovem judeu assassinado em 2006, também foram destruídas.

Os exemplos são vários, como o são os dedos apontados em direções opostas. A senadora Esther Benbassa insiste que não se pode misturar as coisas. “O Governo tenta fazer esta amálgama para desvalorizar, para sufocar as reivindicações dos ‘coletes amarelos’. Mas, sim, com certeza que estarei presente na manifestação”, garante.