Em Kemerovo, a neve é negra como o carvão

A cidade russa de Kemerovo, na Sibéria, está a ser afetada por um fenómeno raro: em vez de branca, a neve que cobre as ruas, as habitações e as árvores é negra. Esta é uma consequência da forte poluição registada nesse centro industrial e noutras cidades da zona.

Kemerovo encontra-se entre uma das maiores regiões do mundo com minas de carvão. O diretor de uma das empresas, Anatoly Volkov, admitiu que não está a ser possível reduzir as emissões de gases poluentes na sua fábrica, mas sublinhou que este não é um caso único.

Segundo disse ao “Guardian” um ativista ambiental, o fenómeno não é inédito , sendo “mais difícil encontrar neve branca do que neve negra durante o inverno” na região.

O responsável alertou ainda que esse problema ambiental afeta a saúde dos habitantes, uma vez que são emitidos metais pesados como arsénio e mercúrio.

Outras cidades russas como Prokopyevsk, Kiselyovsk e Leninsk também já foram afetadas pelo mesmo fenómeno. As autoridades locais querem reunir-se com ambientalistas para encontrarem em conjunto soluções para minimizar as consequências do problema.