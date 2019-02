Curdos sírios pedem proteção de força internacional na fronteira entre a Turquia e a Síria

“Qualquer tentativa do Estado turco de estabelecer uma zona segura no norte da Síria será uma ocupação. Vimos isso em Afrin no ano passado, quando tentaram apagar a nossa cultura e tirar as pessoas das suas casas. Os turcos cometeram enormes massacres. Um novo ataque só trará mais guerra”, disse a líder dos curdos sírios

STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/Getty Images

A líder dos curdos sírios apela a que uma força internacional de observadores seja mobilizada para a fronteira entre a Turquia e a Síria. O objetivo seria proteger os curdos da ameaça de crimes contra a humanidade cometidos pelas forças turcas, esclarece Ilham Ahmed numa entrevista ao jornal “The Guardian” divulgada esta terça-feira.

Considerada uma das mulheres mais poderosas no país, Ahmed é copresidente do Conselho Democrático da Síria e lidera uma delegação curda em digressão por Washington, Paris e Londres para persuadir os países ocidentais a não traírem os curdos, deixando-os expostos a ataques da Turquia.

O conselho é o braço político das Forças Democráticas da Síria, lideradas por curdos e apoiadas pelos EUA, que foram responsáveis pela libertação de grande parte do nordeste sírio do Daesh. Um ataque final das forças no último reduto do Daesh terminará em poucos dias, anunciou Ahmed, acrescentando que estão a ser elaborados planos, que exigem “tempo e paciência”, para erradicar células adormecidas.

“A nossa paciência não é ilimitada”, ameaça Erdogan

Ancara vê as forças curdas na Síria como uma ameaça terrorista e uma extensão do movimento separatista curdo dentro das fronteiras da Turquia. O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tem advertido repetidamente Washington para a iminência de uma operação militar contra as Unidades de Proteção Popular, apoiadas pelos EUA. “A nossa paciência não é ilimitada. Se os terroristas não saírem [da cidade síria] de Manbij dentro de algumas semanas, o nosso tempo de espera terminará”, ameaçou Erdogan.

“Depois de tudo o que aconteceu, se houver um ataque, vamos considerar aqueles que permanecerem em silêncio perante estas ameaças culpados de crimes contra a humanidade”, contrapõe Ahmed. “Qualquer tentativa do Estado turco de estabelecer uma zona segura no norte da Síria será uma ocupação. Vimos isso em Afrin no ano passado, quando tentaram apagar a nossa cultura e tirar as pessoas das suas casas. Os turcos cometeram enormes massacres. Um novo ataque só trará mais guerra”, acrescentou.

Além de uma força de defesa aérea, Ahmed gostaria de ter “observadores internacionais na fronteira como garantia de que a Turquia não atacará”. A força seria composta por “Estados que têm participado ativamente na guerra contra o Daesh”, sendo que “as Nações Unidas também deveriam desempenhar um papel”, precisou.

Combatentes do Daesh podem voltar à Europa

A representante revelou ainda ao “Guardian” que entre 800 e 900 combatentes estrangeiros do Daesh estão sob custódia dos curdos. “Não dizemos que vamos soltá-los mas, se os turcos atacarem, então estaremos a lutar pela nossa própria existência. E, nesse caso, é possível que não consigamos mantê-los sob controlo e eles possam regressar à Europa. Isso também está em jogo quando se fala de um ataque turco”, sublinhou.

Finalmente, Ahmed negou que os curdos estejam a discutir a formação de uma aliança de segurança com o Presidente sírio, Bashar al-Assad, se o Ocidente não se mostrar capaz de proteger os curdos. “O regime não mostrou sinais de interesse num diálogo significativo connosco sobre o futuro da Síria”, esclareceu.

As declarações da líder dos curdos sírios surgem no quadro da apreensão suscitada pelo anúncio-surpresa do Presidente dos EUA, Donald Trump, de que iria retirar dois mil soldados americanos da Síria, uma vez que, segundo ele, o Daesh já tinha sido derrotado.