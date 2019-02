Cidadãos húngaros que vivem noutros países da UE “não são migrantes”, são trabalhadores

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Péter Szijjártó, defende que os cidadãos húngaros que vivem noutros países da União Europeia (UE) “não são migrantes”. Em entrevista à Euronews, divulgada esta segunda-feira, o governante afirmou que “não é justo confundir” a migração com a livre circulação de trabalhadores dentro da UE.

Confrontado com notícias recentes de jornais britânicos sobre alegados crimes cometidos por cidadãos da Hungria e de outros países do leste europeu no Reino Unido, Szijjártó respondeu: “Eles não são migrantes. É muito injusto o que sugere. É extremamente injusto e, aliás, não é verdadeiro”.

“Um dos pilares da integração europeia é a livre circulação de trabalho. Colocar um sinal de igual entre a livre circulação de trabalho e a migração ilegal é algo de insano”, acrescentou.

“Um insulto à Hungria”

O ministro sublinhou que as questões que a Hungria enfrenta com a migração não são comparáveis à situação no Reino Unido. “Não vejo cerca de 400 mil húngaros ilegais a marcharem no território inglês, desrespeitando as regras e a forma como os britânicos vivem. Isso aconteceu no meu país”, frisou.

“Os cerca de 200 mil húngaros que vivem no Reino Unido contribuem para o sucesso da UE e do próprio Reino Unido. E podemos orgulhar-nos deles. Não os coloque na mesma categoria porque isso é um insulto à Hungria”, concluiu.

O Governo do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, tem promovido políticas contra as migrações, tanto dentro do país como no espaço comunitário. A três meses das eleições para o Parlamento Europeu, têm-se intensificado os apelos para que os políticos anti-imigração tomem conta das instituições europeias.