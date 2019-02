Cem casais manifestam-se contra casamento gay em Cuba

Em vésperas do referendo sobre a nova constituição em Cuba, as igrejas evangélicas do país renovam a sua oposição a um aspeto particular: o facto de o casamento deixar de ser definido como um contrato entre um homem e uma mulher. Embora o texto posto à votação não legalize o casamento gay, deixa a porta aberta a que isso venha a acontecer no futuro. É uma alteração que os evangélicos, e não só, recusam, tendo um abaixo-assinado de contestação reunido 179 mil subscrições.

No fim de semana, 100 casais juntaram-se na famosa avenida de Maceo, conhecida por Malecón, para renovarem os seus votos matrimoniais e reiterarem a sua oposição ao casamento gay. Vários dos participantes disseram à imprensa que nada tinham contra os homossexuais, e até contam alguns entre os seus amigos, mas Deus criou o matrimónio como uma relação entre sexos diferentes.

Um bispo metodista presente na reunião, citado pelo diário britânico "The Guardian", congratulou-se com o facto de ser a primeira vez que as igrejas evangélicas se apresentam como frente unida desde a revolução cubana, em 1959. Ele e outros insistiram que a manifestação tinha natureza religiosa, não política.

A nova constituição, que deverá ser aprovada com facilidade pelos 7 milhões de leitores - é o habitual na ilha, e o Governo tem-na promovido intensamente - admite a propriedade privada e as atividades empresariais, em medida limitada, embora mantendo o centralismo na economia.

A nível político, mantém-se o monopólio do partido comunista e não há indicação de que as prisões políticas vão acabar no país. Quanto aos homossexuais, que foram fortemente perseguidos durante a revolução cubana antes de Fidel Castro mudar de opinião sobre o assunto, têm visto a sua causa defendida por Mariela Castro, filha do seu irmão e sucessor, Raúl, que só o ano passado cedeu o posto de presidente do país a um homem exterior à família, embora mantendo-se como primeiro secretário do Partido Comunista. Isto é, como poder nacional último.