Bernie Sanders vai concorrer de novo à presidência dos Estados Unidos

O homem que a imprensa americana se habituou a culpar - ou a parabenizar - pela viragem à esquerda do Partido Democrata vai concorrer de novo à presidência dos Estados Unidos. Bernie Sanders, defende, entre outras ideias que ele mesmo apelida de "socialistas", um sistema de saúde universal e público, um salário mínimo de 15 dólares e uma universidade livre de propinas.

Num email enviado aos seus apoiantes, Sanders, 77 anos, defende que esta nova candidatura é apenas um passo no caminho da realização de um sonho que não começou agora: “Juntos, vocês e tu e a nossa campanha de 2016, começamos uma revolução política. É tempo agora de completar essa revolução e implementar a visão pela qual lutamos”.

A corrida na qual agora o senador se inscreve já tem alguns atletas de nome. São 11 os candidatos democratas que até agora se alistaram para a batalha contra Trump em 2020 e Sanders terá que derrotar democratas - nomeadamente mulheres - que estão agora no topo da sua energia.

A força do movimento que criou em 2016, amplamente apoiado por pequenos donativos, jovens voluntários movidos a idealismo e muitas ações organizadas quase por amadores, é inegável mas uma nova dúvida cresce agora: será que Bernie Sanders conseguirá galvanizar um número maior de democratas do que, por exemplo, Elizabeth Warren, que com ele partilha algumas das suas medidas mais progressistas? Ou mesmo com Kamala Harris, a senadora pela Califórnia “dura com o crime”?