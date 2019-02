Ator que terá simulado agressão racista e homofóbica contra si próprio está sob uma chuva de críticas

O mistério em torno do ataque a Jussie Smollett continua a desvanecer-se e não num sentido favorável ao ator norte-americano que a série "Empire" tornou famoso. A 29 de janeiro, Smollett disse que estava numa rua de Chicago quando foi abordado por dois homens que lhe dirigiram insultos racistas e homofóbicos e a seguir o agrediram fisicamente, batendo-lhe na cara, atirando-lhe lexívia e colocando-lhe uma corda à volta do pescoço.

Na altura, o incidente deu origem a muitas manifestações de solidariedade. Sendo Smollett negro e gay, falou-se muito no novo ambiente nacional - político e não só - que encoraja atos como aqueles. O próprio Donald Trump publicou um tweet a lamentar o caso, não obstante Smollett ter contado à polícia que os atacantes tinham dito "Isto é terra MAGA", numa alusão ao slogan de Trump, "Make American Great Again" (tornem a América Novamente Grande).

As autoridades terão tido dúvidas desde o início. Desde logo, por não se encontrar um vídeo do ataque, apesar de a área em questão, uma zona próspera de Chicago, dispor de um número elevado de câmaras de vigilância. A única coisa que foi possível descobrir nas câmaras foram dois homens que correspondiam mais ou menos à descrição feita por Smollett, caminhando pela rua.

A polícia conseguiu chegar àqueles dois homens. Descobriu que são dois irmãos nigerianos que vivem há muito nos EUA e que a seguir ao ataque foram para fora. Presos no aeroporto quando regressavam, foram interrogados e deram informações que viraram a investigação numa direção completamente diferente: teria sido Smollett quem lhes pagou para o atacarem.



Qual foi afinal o motivo?

Nos últimos dias essa versão foi ganhando cada vez mais credibilidade graças a infomações que se foram conhecendo. Entre elas, que Smollett começou por não querer apresentar queixa, que apagou muito material do seu telemóvel antes de o entregar temporariamente à polícia para exame, que chegou ao seu apartamento ainda com a corda ao pescoço, que um dos dois irmãos tinha sido seu treinador...

Ontem, um canal televisivo divulgou que um seu vizinho, no próprio dia do ataque, o viu com os dois homens num elevador. A polícia, que libertou os homens depois de os interrogar durante dois dias, diz que já não são suspeitos. Em contrapartida, fez saber que quer falar outra vez com Smollett.

Os advogados do ator negam veementemente que ele tenha encenado o ataque e que isso não faz sentido. Mas vários ativistas e colegas de profissão de Smollett (além de um filho de Trump, que sugeriu ser mais uma tentativa de dar má imagem dos apoiantes do presidente e lamentou que os media aceitassem imediatmente a história como verdadeira) já apareceram a condená-lo publicamente. Há mesmo quem exija a sua prisão, por as suas declarações falsas descredibilizarem membros de minorias que são realmente alvo de ataques violentos.

A última notícia é a de que os dois nigerianos terão explicado que Smollett decidiu fingir o ataque depois de uma carta ameaçadora que recebera não ter sido levada a sério. Também há quem diga que a sua participação em "Empire" ia acabar. Quaisquer que tenham sido os motivos, os produtores de "Empire" terão agora decidido reduzir ao mínimo o seu papel nos próximos episódios. Os 'scripts' já estarão a ser reescritos nesse sentido.