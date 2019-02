ADN num guardanapo de um cachorro quente permitiu descobrir homicida 26 anos após o crime

O caso remonta a 1993, mas só agora foi resolvido. Um empresário do estado norte-americano do Minnesota foi acusado de homicídio de uma prostituta, depois de as autoridades recolherem o seu ADN num guardanapo mais de 25 após o crime.

Jerry Westrom, de 52 anos, mal podia imaginar que o guardanapo com o qual limpou a boca enquanto comia um cachocorro quente, durante um jogo de hoquéi, seria a peça necessária para completar o puzzle policial.

Depois das análises de ADN e da consulta dos dados de um site de genealogia, as autoridades norte-americanas chegaram à conclusão de que este empresário foi o responsável pela morte de Jeanne Ann "Jeanie" Childs, de 35 anos, em junho de 1993.

No dia do crime, um vizinho de Jeanne Ann alertou as autoridades em Minneapolis, que encontraram a prostituta morta no chão de um poliban com várias facadas. Na altura, foram recolhidas várias amostras do ADN da mulher num edredon, toalha e sanita, permitindo agora comparar os vestígios de material biológico, refere o site BuzzFeed News.

O FBI mostra-se satisfeito com o desfecho deste caso após 26 anos, sublinhando o poder do cruzamento de dados. “Todos esperamos que a família de Jeanne possa finalmente encontrar a paz depois deste esforço tenaz de oficiais e agentes”, declarou Jill Sanborn, agente do FBI responsável pela divisão de Minneapolis. Este caso, acrescenta, realça “a capacidade de usar todas as ferramentas à sua disposição para resolver um caso.”