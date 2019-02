Tribunal das Maldivas ordena prisão de ex-Presidente por branqueamento de capitais

Um tribunal das Maldivas ordenou esta segunda-feira a prisão do ex-Presidente Abdulla Yameen, derrotado nas eleições no ano passado, até ao final do seu processo judicial por branqueamento de capitais. Um juiz do tribunal penal de Male decidiu a favor do pedido do Ministério Público, que requereu a prisão do ex-chefe de Estado, acusado de branquear quase 1,5 milhões de dólares (1,3 milhões de euros) pouco antes da eleição presidencial de setembro, a qual saiu vencido pela oposição.

O Ministério Público solicitou e obteve a sua prisão até o final do seu julgamento. "Os procuradores disseram que Yameen tentou subornar testemunhas", afirmou uma fonte judicial, acrescentando que o ex-Presidente ficará detido na prisão da ilha de Dhoonidhoo, próxima da cidade de Male.

Acredita-se que Abdulla Yameen e familiares tenham desviado milhões de dólares de fundos públicos nas Maldivas durante cinco anos.

A justiça ordenou, em dezembro, o congelamento das contas bancárias de Yameen nas Maldivas, que continham quase 6,5 milhões de dólares (5,7 milhões de euros). O Governo das Maldivas também pediu ajuda à comunidade internacional para recuperar quaisquer fundos desviados para o estrangeiro.

Abdulla Yameen chegou ao poder em 2013 em circunstâncias duvidosas, liderou o arquipélago do Oceano Índico com mão de ferro, prendendo ou forçando ao exílio os seus oponentes, tendo ainda censurado a imprensa e a sociedade civil. O ex-chefe de Estado foi amplamente derrotado nas eleições presidenciais pelo candidato de uma coligação da oposição, Ibrahim Mohamed Solih, quase um desconhecido do público em geral.

Desde a transferência de poder em novembro, o novo Governo das Maldivas iniciou investigações sobre a alegada corrupção e apropriação indébita durante o Governo de Yameen. Prisioneiros políticos foram libertados e quase todas as figuras da oposição no exílio, como o ex-Presidente Mohamed Nasheed, retornaram ao país.