“Sionista sujo, atira-te ao canal!” Macron condena ataques a filósofo durante manifestação dos “coletes amarelos”

O Presidente francês, Emmanuel Macron, condenou “as injúrias antissemitas” dirigidas no sábado ao filósofo Alain Finkielkraut por manifestantes do movimento dos “coletes amarelos”.

A polícia fez uma barreira para proteger Finkielkraut, que estava a ser alvo de insultos e provocações por um grupo envolvido no 14.º fim de semana consecutivo de protestos em Paris.

Em declarações ao jornal “Le Parisien”, o académico de 69 anos afirma ter ouvido insultos como “sionista sujo”, além de convites para que se atirasse ao canal. Finkielkraut acrescentou ao “Le Journal du Dimanche” que sentiu “um ódio absoluto” dirigido contra ele e que temeu pela sua segurança. O filósofo sublinhou, contudo, que nem todos os manifestantes foram agressivos.

“A negação absoluta daquilo que somos”

Filho de imigrantes polacos, Finkielkraut já demonstrou simpatia pelo movimento mas também deixou algumas críticas. No sábado, falou ao telefone com Macron, que lhe manifestou o seu apoio.

“As injúrias antissemitas a que ele foi submetido são a negação absoluta daquilo que somos e do que faz de nós uma grande nação. Não toleraremos isso”, escreveu o Presidente francês no Twitter.

O Ministério Público abriu uma investigação ao incidente. No domingo, o ministro do Interior, Christophe Castaner, disse que um suspeito, que se acredita ser “o principal instigador”, foi identificado pelas autoridades. Castaner já tinha alertado que o antissemitismo “está a espalhar-se como veneno” no país, após uma série de incidentes contra judeus no centro da capital francesa.

Grupos judaicos têm vindo a sinalizar um aumento da promoção do antissemitismo e do ódio contra outras minorias pelos movimentos de extrema-direita em toda a Europa.