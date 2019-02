Reino Unido. Sete deputados trabalhistas descontentes com Corbyn deixam o partido

Há muitos trabalhistas descontentes com Jeremy Corbyn e esta segunda-feira, sete deles decidiram demarcar-se permanentemente do líder da oposição anunciando o fim da sua militância no partido. São eles: Gavin Shuker, Chuka Umunna, Ann Coffey, Mike Gapes, Angela Smith, Chris Leslie e Luciana Berger.

A dissidência é fruto de um longo período de agonia por parte dos deputados que sempre se opuseram à estratégia que Corbyn (não) desenhou para o Brexit.

Apesar de haver muitos outros assuntos que dividem os trabalhistas que estão mais ao centro de Corbyn, um dos líderes mais à esquerda que os membros do ‘labour’ algum dia elegeram, foi mesmo o pouco empenho de Corbyn no Brexit que acabou por se tornar inultrapassável.