PM japonês elogia “bravura” de Trump mas não confirma indicação ao Nobel da Paz

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, elogiou esta segunda-feira a "bravura" do Presidente norte-americano, Donald Trump, no diálogo com a Coreia do Norte, mas escusou-se a confirmar se o havia indicado ao Prémio Nobel da Paz.

"O Comité Nobel não revela quem foi recomendado ou quem fez as recomendações", disse o mandatário nipónico, quando questionado sobre o assunto numa sessão parlamentar.

Abe reagia às declarações de Donald Trump, que garantiu à imprensa, na sexta-feira, que Shinzo Abe o havia nomeado para aquele prémio devido aos esforços para resolver a crise na Península coreana.

"Com base nessa regra, evito comentar", acrescentou o líder japonês, ressaltando que Trump "tem trabalhado corajosamente para resolver o problema nuclear e de mísseis da Coreia do Norte".

Na mesma ocaisão, Shinzo Abe referiu que o Presidente norte-americano está "a colaborar ativamente" para resolver a questão dos sequestros de cidadãos japoneses pelo regime de Pyonyang, cujo esclarecimento é uma das principais prioridades do Governo de Abe.

Na mesma linha, o porta-voz do Executivo, Yoshihide Suga, afirmou em conferência de imprensa que o Japão "valoriza muito a liderança de Trump", escusando-se igualmente a pronunciar sobre a alegada proposta ao Comité Nobel.

Segundo o diário japonês Asahi, o apoio do Governo de Abe à candidatura de Trump foi "informalmente" solicitado por Washington no outono passado, meses após a cimeira que Trump realizou em Singapura, em 12 de junho, com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Para além do alegado apoio de Abe, o mesmo jornal acrescentou que Trump terá tido o apoio do Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, que no ano passado se referiu publicamente à possibilidade de recompensar o Presidente norte-americano com o Prémio Nobel da Paz pelos seus esforços a favor da paz na Península coreana.

Da mesma forma, os media nipónicos informaram esta segunda-feira que Tóquio e Washington estão a preparar uma nova visita de Trump à capital japonesa, entre 26 e 28 de maio, para realizar uma reunião com Abe e reunir-se com Naruhito, que se tornará imperador no início deste mês.