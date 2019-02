Nova Iorque cria quadro legal para casos de discriminação com base no cabelo

A comissão dos Direitos Humanos de Nova Iorque decidiu estabelecer um quadro legal que prevê que todos os cidadãos que se sintam discriminados devido ao estilo do seu cabelo possam avançar com os casos para a Justiça.

De acordo com as novas linhas orientadoras, a que o jornal “The New York Times” teve acesso, todos os habitantes de Nova Iorque têm o direito de manter os “cabelos naturais, penteados tratados ou não tratados, com extensões, tranças ou outros penteados afro e/ou o direito de manter o cabelo sem corte ou sem aparar.”

A nova base legal prevê ainda indemnizações de mais de 250.000 dólares (221.000 euros) para qualquer nova-iorquino que se sinta “discriminado racialmente ”com base no seu estilo de cabelo no trabalho, escola ou noutros espaços públicos.

Esta será a primeira vez que se salvaguarda essa questão nos EUA alicerçada na ideia de que é vital defender as identidades raciais, étnicas e culturais através de leis na cidade que sancionem a discriminação com base na raça, género, país de origem e/ou religião.

“Não há nada que justifique políticas que proibam o cabelo natural ou estilo de cabelo mais associados às pessoas negras. São baseados em critérios racistas ao nível da aparência e perpetuam estereótipos de que os estilos de cabelo dos negros não são profissionais ou são impróprios”, afirmou Carmelyn P. Malalis, líder da comissão dos Direitos Humanos de Nova Iorque.

A medida definida pela comissão dos Direitos Humanos surge na sequência de queixas de trabalhadores de Nova Iorque, nomeadamente de funcionários de um centro médico do bairro de Morris Park, colaboradoras de um salão de cabeleireiro no bairro Upper East Side e de trabalhadores de um restaurante do bairo de Howard Beach, refere o “The New York Times”.