Morreu o lusodescendente protagonista da famosa foto do beijo em Times Square

George Mendonsa, o marinheiro lusodescendente que protagonizou a famosa imagem do beijo em Times Square, morreu este domingo em Rhode Island, dois dias antes de completar 96 anos.

A notícia foi avançada pela filha, Sharon Molleur, que disse recordar aquela fotografia com muito orgulho e carinho. “Quando olho para a fotografia, penso no serviço do meu pai e o quanto feliz estava pelo final da Segunda Guerra Mundial”, afirmou Sharon Molleur em entrevista à CNN.

Segundo a filha, as cerimónias fúnebres do antigo veterano serão realizadas na cidade natal do pai, Middletown, no estado norte-americano de Rhode Island.

Aos 95 anos, George Mendonsa encontrava-se numa casa de repouso com a sua mulher, de 70 anos, onde acabou por falecer após sofrer uma queda.

Foi no dia 14 de agosto de 1945 – quando o Japão se rendeu – que o marinheiro lusodescendente saiu do anonimato depois de ter beijado a assistente austríaca de uma clínica dentária, Greta Friedman, em Times Square, para festejar o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse momento foi capturado pela lente do fotógrafo Alfred Eisenstaedt e publicado posteriormente na revista "Life", tornando-se numa das fotografias mais famosas do século XX.

Depois de vários anos de dúvidas, foi possível apurar a identidade dos dois protagonistas do beijo através de técnicas de reconhecimento facial. Inicialmente pensava-se que a mulher era uma enfermeira, devido ao seu uniforme.

Embora a imagem se tenha tornado icónica, esse momento ficou também envolvido em polémica face a acusações de assédio sexual, uma vez que o beijo não terá sido consentido por parte de Greta Friedman.

Em entrevista a vários media norte-americanos, George Mendonsa confessou que tinha bebido álcool na altura e que não resistiu em beijar a primeira mulher que lhe apareceu à frente para festejar o fim da II Guerra. “O entusiasmo pelo facto de a Guerra chegar ao fim a juntar ao facto de eu ter bebido um pouco... assim que vi a aparente enfermeira, agarrei-a e beijei-a”, explicou mais tarde o antigo veterano, sublinhando que tinha tido nesse dia um encontro com aquela que se viria a tornar a sua mulher.

A outra protagonista da foto, Greta Friedman morreu em 2016, aos 92 anos, no estado norte-americano da Virgínia, na sequência de uma pneumonia.