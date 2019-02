Homem vive há meses no aeroporto de Adis Abeba

É uma história que acontece de vez em quando e até já deu pelo menos um filme. O último caso bastante falado foi o de um sírio que passou meses retido no aeroporto de Kuala Lumpur, até que os seus vídeos nas redes sociais chamaram a atenção do mundo e ele acabou por ser aceite como residente no Canadá, não sem antes de ter sido preso pelas autoridades da Malásia. Agora, chega um caso parecido do aeroporto de Adis Abeba, capital da Etiópia.

O homem em questão chama-se Eissa Muhamad. É natural do Níger - não confundir com a Nigéria - e foi como clandestino para Israel aos 16 anos, tendo pago a traficantes que o levaram pela Líbia e o Egito até ao estado judaico. Uma vez lá, teve vários trabalhos ao longo de sete anos, o último dos quais numa fábrica de doces.

Quando o seu estatuto de ilegal foi descoberto, prenderam-no. Ao fim de alguns meses, enviaram-no para o Níger num avião das linhas aéreas etíopes que fazia escala em Addis Abeba. Como o Níger recusou aceitá-lo, foi reenviado para Israel, que tornou a detê-lo. "Ataram-me as mãos e os pés e meteram-me à força num avião de regresso ao Níger, que tornou a recusar-me", disse Muhamad à BBC.

Como entretanto o documento original de viagem emitido por Israel caducou, Eissa Muhamad acabou por ficar retido no aeroporto de Adis Abeba. Desde novembro que se encontra na infraestrutura, na área das partidas, sobrevivendo graças à comida que lhe dão os passageiros. Dorme na sala de orações muçulmanas e não consegue lavar-se há meses. Já só pede que o ajudem a sair dali. Seja para onde for.