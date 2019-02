EUA travam cooperação de agência de aviação civil da ONU com a Coreia do Norte

Os Estados Unidos bloquearam os esforços de uma agência das Nações Unidas para melhorar a aviação civil na Coreia do Norte numa altura em que Pyongyang tenta reabrir parte do seu espaço aéreo a voos estrangeiros. A informação é avançada esta segunda-feira, em exclusivo, pela agência de notícias Reuters, que cita três fontes ligadas ao assunto.

Segundo uma das fontes, a atuação americana faz parte de uma tática negocial para manter a pressão sobre o regime de Pyongyang antes da segunda cimeira entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o seu homólogo norte-coreano, Kim Jong-un, agendada para os dias 27 e 28 deste mês no Vietname. Washington quer ver compromissos concretos da Coreia do Norte nos planos para abandonar os programas nucleares e de mísseis. Os planos foram acordados na primeira cimeira entre os dois líderes, realizada em junho do ano passado em Singapura.

Rotas indiretas devido à ameaça de mísseis

A Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) tem trabalhado com Pyongyang para abrir uma nova rota que atravessaria o espaço aéreo norte e sul-coreano.

Neste momento, as companhias aéreas fazem rotas indiretas para evitar a Coreia do Norte devido à ameaça de lançamentos não anunciados de mísseis, que já foram testemunhados por alguns passageiros em voos comerciais. Se o espaço fosse considerado seguro, as companhias internacionais economizariam tempo e combustível nalgumas rotas entre a Ásia, a Europa e a América do Norte. Por outro lado, a Coreia do Norte poderia reativar a sua própria indústria de aviação comercial, lembra a Reuters.

À espera de “algo que mereça recompensa”

Duas das fontes avançaram ainda que a OACI se preparava para ajudar a melhorar o sistema de aviação norte-coreano com sessões de treino das equipas de aviação militar e civil. No entanto, Washington desencorajou os planos da agência da ONU por querer “reunir todas as alavancas e incentivos” até que Pyongyang faça progressos substanciais na desnuclearização, revelou uma terceira fonte. “Os EUA vão manter um controlo apertado sobre toda a influência disponível para garantir que não há brechas e até que a Coreia do Norte faça algo que mereça uma recompensa”, acrescentou.

Todas as fontes falaram à Reuters sob a condição de anonimato devido à sensibilidade do assunto.

A OACI não pode impor regras vinculativas aos governos mas exerce influência através dos seus padrões de segurança e proteção que são aprovados pelos Estados-membros.