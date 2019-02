China encerra campo base para turistas no Monte Evereste

As autoridades chinesas encerraram o campo base para turistas no Monte Evereste, permitindo apenas que os alpinistas com autorização escalem a zona. Em causa estão preocupações ambientais, uma vez que a crescente quantidade de lixo acumulada causou alarme no local.

Os turistas passam a poder subir apenas até ao Mosteiro de Rongbuk, situado a cerca de 4,9 mil metros de altitude. Já os alpinistas que tiverem uma autorização, assim como os investigadores continuarão a ter acesso à zona da reserva ambiental, mas terão que recolher o lixo que fizerem no local.

Este ano, as autoridades chinesas limitaram a escalada no Monte Evereste a apenas 300 alpinistas, a partir do norte, durante a primavera. A prioridade passa por proceder aos trabalhos de limpeza no local.

Até agora, a base do campo de turistas no lado chinês do Monte Evereste atraía vários visitantes, tendo alcançado em 2014 cerca de 59 mil turistas, entre eles vários estrangeiros.

Segundo o Departamento de Desporto da Região do Tibete, só no ano passado foram recolhidas 8,4 toneladas de lixo durante a época de escalada.