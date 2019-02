Brasil. Barragens como a do Brumadinho serão proibidas a partir de 2021

Depois de a Agência Nacional de Mineração do Brasil (ANM) ter determinado que as empresas mineiras terão de realizar inspeções diárias em barragens como a do Brumadinho, este organismo decidiu proibir a partir de 2021 as barragens construídas através do método de alteamento a montante. O objetivo é evitar uma tragédia semelhante à ocorrida no passado dia 25 de janeiro.

Segundo a resolução publicada esta segunda-feira no “Diário Oficial da União”, as mineradoras terão também que retirar as suas instalações em zonas de risco.

O método de alteamento a montante é mais económico e rápido, uma vez que a estrutura da barragem é erguida sobre degraus com os próprios resíduos, no entanto, essa construção não acautela devidamente as condições de segurança, de acordo com os peritos.

Os dados oficiais indicam que o Brasil tem atualmente 84 barragens com alteamento a montante, sendo que 43 delas são consideradas de alto potencial risco.

A ruptura da barragem do Brumadinho, em Minas Gerais, causou no passado dia 25 de janeiro pelo menos 166 mortos e 155 desaparecidos.

O Ministério Público alega que a mineradora brasileira Vale tinha conhecimento há cerca de quatro meses do risco de colapso da barragem, embora a administração da empresa negue essa acusação. Seis funcionários da mineradora foram detidos na sexta-feira no âmbito do processo.