Biquíni de croché criado por artesã brasileira é alvo de disputa judicial milionária

O biquíni da polémica foi desenhado pela brasileira Solange Ferrarini, em 1998, e copiado por uma estilista turca, anos mais tarde. O caso está agora a ser julgado pela Justiça norte-americana

Os biquínis são peças de destaque das mulheres no verão brasileiro. A artesã Solange Ferrarini, que mora num distrito turístico do sul da Bahia, é a responsável pela criação de um biquíni de brim (tecido forte de linho ou algodão) emoldurado com ponto de crochê e atravessado por elásticos vibrantes.

Solange conta que criou este estilo de biquíni em 1998 para usá-lo no calor de Trancoso e a peça chamou a atenção das amigas. A partir desse dia, a criadora passou a vendê-lo todos os dias nas praias da região. Estes biquínis custam, no Brasil, 500 reais, cerca de 100 euros.

Esta história seria igual a tantas outras, não fosse em maio de 2018, a costureira brasileira ter descoberto que as suas criações estavam no corpo de mulheres do outro lado do mundo. A atriz australiana, Margot Robbie, e a modelo internacional alemã, Heidi Klum, já foram "apanhadas" com estes biquínis vestidos. Acontece que, nenhuma delas comprou as peças à artesã.

Foi então que a costureira descobriu que os biquínis semelhantes aos seus têm a marca “Kiini” e são confecionados pela estilista turca Ipek Igit, que os lançou em 2013 nos Estados Unidos. A turca comprou o biquíni feito por Ferrarini, anos antes quando esteve no sul da Bahia. Decidiu então fazer uma parceria com a amiga e designer Sally Wu para vender as criações também na China.

Numa reportagem do programa “Fantástico”, emitido pela televisão brasileira "Globo", Sally Wu contou que a amiga nunca escondeu ter copiado o modelo do biquíni que comprou na Bahia.

Segundo a designer, ela recebeu fotos do modelo que deveria ser copiado e numa delas é possível ver o número de contacto da Solange Ferrarini, inscrito à mão na própria peça, juntamente com a indicação de local e data em que foi produzido.

No ano passado, uma marca americana de praia procurou a artesã Ferrarini para vender biquínis semelhantes, mas propôs-se a pagar por isso e disponibilizou-se a ajudar a brasileira a processar a turca Ipek Igit, nos EUA. De acordo com a advogada Michelle Rutherford a previsão é que o processo dure seis meses e que possa render a Ferrarini entre 3 a 5 milhões de euros.