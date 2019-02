Arábia Saudita e Paquistão assinam acordos de investimento no valor de €17,69 mil milhões

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, anunciou este domingo que o país assinou memorandos de entendimento, no valor de 20 mil milhões de dólares (17,69 mil milhões de euros) em investimento, com o Paquistão.

“Estamos a criar um grande futuro para a Arábia Saudita e o Paquistão”, disse Salman, citado pela agência Bloomberg. O príncipe herdeiro foi recebido pelo primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, em Islamabad. Os dois países assinaram acordos de investimento nos sectores da energia e agricultura, incluindo para a criação de uma refinaria de petróleo em Gwadar, no sudoeste do país. A refinaria está avaliada em 10 mil milhões de dólares.

Os planos de investimento poderão ajudar o chefe do Governo paquistanês nos seus esforços para a recuperação de uma economia afetada pelo aumento dos défices em conta corrente e fiscal, escreve a Bloomberg. A Arábia Saudita já concedeu um empréstimo de três mil milhões de dólares ao Paquistão.

Negociações com o FMI suspensas

O apoio saudita acontece numa altura em que Islamabad suspendeu as negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre reformas propostas. Apesar disso, o ministro paquistanês das Finanças, Asad Umar, afirmou recentemente que o país está prestes a assinar um plano de resgate para aliviar a crise na balança de pagamentos e estimular as reservas estrangeiras.

Umar partilhou no Twitter duas fotografias do encontro com o ministro saudita da Energia, Indústrias e Recursos Minerais, dizendo que foram discutidos vários projetos de investimento e que seriam assinados memorandos de entendimento.

Aliados apesar de Khashoggi

O primeiro-ministro paquistanês foi um dos poucos dignitários estrangeiros a participar na conferência de investimento em Riade no ano passado. O assassínio do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul, em outubro, provocou indignação internacional e levou ao cancelamento da presença de vários dirigentes no encontro. Na altura, o Paquistão apoiou publicamente o reino saudita.

“Mohammed bin Salman conquistou o coração do povo paquistanês quando disse ‘considere-me o embaixador do Paquistão na Arábia Saudita’ em resposta ao meu pedido para que tratasse os 2,5 milhões de paquistaneses que trabalhem no reino como seus”, disse Khan este domingo.

Embora os dois países sejam aliados de longa data, as relações arrefeceram há quatro anos quando Islamabad recusou um pedido de ajuda de Riade no conflito no Iémen. A Bloomberg recorda ainda que a Arábia Saudita tem sido acusada de financiar e disseminar ideologia islâmica extremista no Paquistão.