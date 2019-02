“A Venezuela respeita-se.” Delegação do Parlamento Europeu impedida de entrar no país

Uma delegação do Parlamento Europeu foi este domingo impedida de entrar na Venezuela e obrigada a apanhar um voo de regresso a Madrid. Os deputados tinham sido convidados pela Assembleia Nacional a visitar o país.

Os quatro deputados do Partido Popular Europeu (PPE) planeavam encontrar-se com o autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó.

“Atenção, retiraram-nos os passaportes e expulsaram-nos da Venezuela. Estão a tratar-nos mal e a única explicação que dão é que Maduro não nos quer aqui”, escreveu no Twitter o porta-voz do PP espanhol no Parlamento Europeu, Esteban González Pons.

“Ingerência grosseira” da “extrema-direita europeia”

O ministro venezuelano das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, disse que os deputados tinham sido avisados há vários dias que não teriam autorização para entrar no país. “O Governo Constitucional da República Bolivariana da Venezuela não permitirá que a extrema-direita europeia perturbe a paz e a estabilidade do país com outra das suas ações de ingerência grosseira. A Venezuela respeita-se!”, escreveu, também no Twitter.

O Parlamento Europeu juntou-se a vários países no reconhecimento de Guaidó como Presidente interino da Venezuela. Em maio do ano passado, Nicolás Maduro foi eleito para um segundo mandato em eleições consideradas fraudulentas.

Da delegação do PPE fazia parte o eurodeputado Paulo Rangel que, “devido à congestão de tráfego aéreo em Madrid”, perdeu o voo que o levaria a Caracas para avaliar a situação política e humanitária no país latino-americano.

Paulo Rangel “muito triste” por ter ficado em terra

O eurodeputado português escreveu no Facebook que pediu “ao colega Esteban González Pons para estabelecer alguns dos contactos previstos com as comunidades portuguesas”. “Estou totalmente solidário com a missão. Muito triste por não a poder integrar mas muito confiante no trabalho dos meus colegas”, acrescentou.

Na sexta-feira, Paulo Rangel tinha dito ao Expresso que iria a Caracas, juntamente com outros dois vice-presidentes do PPE (o maior grupo político do Parlamento Europeu), o espanhol Esteban González Pons e a holandesa Esther de Lange.

O Governo venezuelano tem negado a existência de uma crise humanitária e tem dito que não permitirá a entrada de ajuda no país. A ajuda humanitária fornecida pelos Estados Unidos, que inclui alimentos e medicamentos, está atualmente retida na cidade fronteiriça colombiana de Cúcuta.

Impasse sobre novas eleições continua

No dia 31 de janeiro, o Parlamento Europeu reconheceu Guaidó como Presidente interino legítimo da Venezuela, à semelhança da maioria dos países da União Europeia e na sequência da posição assumida pelos Estados Unidos.

A crise política na Venezuela agravou-se a 23 de janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.

Guaidó contou de imediato com o apoio dos EUA e prometeu formar um Governo de transição e organizar eleições livres. Maduro, no poder desde 2013, recusou o desafio e denunciou a iniciativa do presidente do Parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.