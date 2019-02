Pastéis de nata com sotaque venezuelano

A Nataria Portuguesa, que inaugurou recentemente duas lojas de pastéis de nata em Buenos Aires, tem conseguido transmitir aos argentinos o encanto de um produto que desconheciam. Além da receita guardada a sete chaves, a façanha do português Luís Infante da Câmara tem outro segredo: todos os empregados de balcão são venezuelanos.

O empresário explica ao Expresso que a opção segue uma lógica comercial que ganhou uma faceta solidária. Mais simpáticos no atendimento do que os argentinos, os venezuelanos têm a força de vontade típica dos que precisam muito do trabalho para viver.

“Nas entrevistas de emprego apareceram-me venezuelanos e, nos restaurantes, vejo-os a atender muito bem. São capazes, e as pessoas necessitadas trabalham sempre um bocadinho mais, não é?”, conta Luís. Foram os compatriotas emigrados que lhe serviram de exemplo: “Quando perguntas aos patrões dos portugueses em França, Alemanha ou Canadá quais são os seus melhores funcionários, a resposta é sempre a mesma: os portugueses”. Some-se-lhe a solidariedade de outro luso expatriado.

“Toda a gente que vai às lojas diz que o pessoal venezuelano é muito simpático. Isso para mim conta muito”, elogia Luís. Entre fábrica, administração e duas lojas, há um investimento de quase 600 mil euros que emprega 15 pessoas. Os seis empregados de balcão, três em cada loja, são venezuelanos.

O plano é duplicar o número de lojas nos próximos seis meses e triplicá-lo até ao final do ano. Se a meta for atingida, o número de funcionários venezuelanos também deve triplicar, chegando a 18. Luís já deu a ordem à gerente de contratações: “Quero todos venezuelanos”. Aponta a alta qualificação do pessoal: a maioria destes venezuelanos trabalhava noutros sectores ou tirava cursos exigentes.

Alejandra Valenzuela, 23 anos, trabalha na Nataria Portuguesa desde a inauguração, há cinco meses. Estudava Medicina em Barquisimeto, no oeste da Venezuela, e agora frequenta a Universidade de Buenos Aires. “Sinto-me confortável por saber que o dono gosta do nosso trabalho e por podermos, os venezuelanos, estar uns com os outros, com quem nos entendemos. Isso facilita a vida, pois na Venezuela não trabalhávamos nesta área.”

Enquanto o Expresso visitava a Nataria Portuguesa, alguns clientes elogiaram o atendimento. Com frequência, publicam impressões nas redes sociais e atraem mais pessoas à loja. “Os comentários são sempre muito positivos. Com toda a situação das manifestações na Venezuela, muitos vêm apenas para nos perguntar como estamos e se a nossa família na Venezuela está bem”, emociona-se Alejandra.

O casamento dos pastéis de nata com o atendimento venezuelano também atrai clientes do país caribenho. “Na Venezuela os portugueses são donos de padarias e alguns fazem pastéis de nata. Eu conhecia-o como ‘pastel dos portugueses’. Aqui à loja vêm muitos clientes venezuelanos, filhos de pais portugueses, que conhecem o pastel de nata”, conta Alejandra Valenzuela.

Uma dessas freguesas é Alejandra Salas, de San Cristóbal, na fronteira com a Colômbia. “O meu tio é português e sempre me falou dos pastéis. Tem duas padarias na Venezuela, mas agora quer ir-se embora porque lhe roubaram os fornos”, lamenta. Sobre a iniciativa do dono da Nataria Portuguesa de só contratar venezuelanos, agradece: “É uma pessoa que procura colocar o seu grãozinho de areia para amenizar a tragédia que está acontecer na Venezuela”.