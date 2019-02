PM polaco cancela viagem a Israel por acusações de cumplicidade no holocausto

O primeiro-ministro da Polónia, Mateuzs Morawiescki, telefonou ao homólogo Benjamin Netanyahu para informá-lo de que não irá deslocar-se a Israel, país que abriu as portas à realização da cimeira de Visegrado (V4), onde o chefe do executivo polaco se iria reunir, a partir desta segunda-feira, com os líderes políticos da Hungria, República Checa e Eslováquia.

O problema é que Netanyahu abriu as portas ao encontro entre os quatro países europeus, mas também abriu a boca para sugerir a cumplicidade dos polacos no holocausto orquestrado pelo Terceiro Reich. “Digo-vos que os polacos colaboraram com os nazis e não conheço ninguém que tenha sido perseguido por uma tal declaração”. As palavras de Netanyahu, feriram a Polónia, proferidas no coração de Varsóvia, durante uma conferência promovida pelos Estados Unidos para debater a questão do Médio Oriente.

A tensão entre as duas nações não é recente, até porque, a 1 de fevereiro de 2018, a Polónia aprovou no senado uma lei que pune com três anos de prisão a utilização do termo “campos de extermínio polacos” - como Auschwitz, Trawniki, Sobibor ou Chelmno -, instalações construídas no país durante a ocupação nazi na Segunda Guerra Mundial.

Em substituição do primeiro-ministro polaco marcará presença no V4 o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jacek Czaputowicz.