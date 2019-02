Nacionalismo arde na Europa e marcha em homenagem a general búlgaro pro-nazi

Erguendo tochas onde arde o fogo crescente do nacionalismo, iluminando as suásticas e os símbolos das SS, mais de duas mil pessoas marcharam, este sábado, em Sofia, capital da Bulgária, onde ecoaram cânticos de índole fascista. O desfile serviu para homenagear Hristo Lukok, general pro-nazi durante a Segunda Guerra Mundial, alto representante com uma estreita ligação ao Terceiro Reich, defensor de ideias anti-semitas.

O líder da União Nacional Búlgara, Zvezdomir Andronov, traça como objetivo a “salvação do povo búlgaro” da crise social e económica que o país enfrenta há décadas.

Grupos de extrema-direita de outros países - como Alemanha, Hungria ou Noruega - também se juntaram para fazer agitar a bandeira da intolerância e do radicalismo. “É importante estarmos em contacto com outros movimentos nacionalistas europeus. Acreditamos, firmemente, que países independentes e livres são muito importantes”, defende o sueco Par Sjörgen, do Movimento Nórdico de Resistência.

O governador da cidade tinha proibido a marcha anual, mas o tribunal acabou por dar via verde aos organizadores, ignorando o repúdio e consternação da comunidade judaica. "É absolutamente repugnante que, em 2019, na Europa - o mesmo lugar em que os nazis tentaram aniquilar toda a população de homens, mulheres e crianças judeus -, os elementos de extrema-direita continuem, sem restrições, pelas ruas com suásticas, símbolos da SS e mensagens de ódio contra judeus ou outras minorias ", lamentou Robert Singer, líder do Congresso Mundial Judaico.

A mobilização originou, como resposta, uma convocatória insurgente, sob o mote “Nazis fora das ruas”. “Não queremos que o nazismo do século XX volte. Não queremos que voltem a destruir a vida de milhões de pessoas”, afirma Galina Lacheva, simpatizante de um movimento antifascista.

Uma forte presença policial nas ruas de Sofia evitou o registo de qualquer incidente entre elementos das duas fações.