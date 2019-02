Americanos protestam, mas Ana Gomes defende "lista negra" que inclui territórios dos EUA

Estão em causa práticas de fuga ao fisco, lavagem de dinheiro e apoio ao terrorismo através de dinheiro sujo. Mas alguns países notórios ficaram de fora

Os Estados Unidos continuam a protestar contra a decisão tomada pela União Europeia de incluir quatro territórios norte-americanos - Guam, Porto Rico, Ilhas Virgens e a Samoa Americana - na "lista negra" de países que não fazem o suficiente para impedir a fuga ao fisco, a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo.

Publicada na semana passada, a lista inclui 23 países (na sua versão anterior tinha 16) e exclui países notoriamente problemáticos como a Rússia. Em contrapartida, os quatro territórios referidos constam lá, a par com países como a Síria e a Coreia do Norte. A lista tem um valor meramente indicativo, não implicando a aplicação de quaisquer sanções.

Essencialmente, trata-se de uma recomendação para as jurisdições em causa estarem atentas e para as instituições financeiras terem particular cuidado quando lidam com os países lá mencionados. Mas o departamento do Tesouro norte-americano e outros criticos não apreciaram o gesto, lembrando que ele vem no contexto de um fosso cada vez maior entre os EUA e a UE numa série de áreas.

Medidas unilaterais por parte dos EUA, em especial a decisão de abandonar o acordo nuclear com o Irão (por acaso, também incluido na "lista negra") e o lançamento ou ameaça de guerras comerciais, bem como as sucessivas críticas à NATO por parte de Trump, têm feito aumentar as tensões, como se viu na cimeira de segurança que agora teve lugar em Munique.

As multas enormes aplicadas pela UE a gigantes da tecnologia americana acusadas de violarem a privacidade dos seus clientes também têm incomodado a administração americana.



Não interessa se o país é grande ou pequeno, diz Ana Gomes

A UE garante que a lista agora apresentada não tem a ver objetivos políticos. Uma responsável que surgiu agora a explicá-la foi a eurodeputada Ana Gomes, apresentada na revista Foreign Policy como um nome de referência no combate à evasão fiscal e à lavagem de dinheiro.

Na nova lista, "precisávamos de ser muito mais estritos e muito mais exigentes", disse ela, citada pela revista. Descrevendo a lista como "um passo na direção certa", sugere que mais nomes poderão ser acrescentados no futuro. E diz que os territórios norte-americanos incluídos têm deficiências estratégicas que o tornam atrativos para quem pretende fugir ao fisco, notando a resistência de alguns deles a colaborar com as autoridades fiscais.

O que interessa não é se se trata de países (ou territórios) grandes ou pequenos, mas se prática funcionam ou não de um modo que facilita os crimes acima enunciados, concluiu. Argumentos pouco convincentes para o Tesouro norte-americano, que aconselhou os bancos do país a ignorá-la e disse que ela tem origem num processo viciado.