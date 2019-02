Trio das direitas na pole position para governar

Quando se preparavam para votar, a 26 de maio, em eleições municipais, regionais e europeias, os espanhóis ficaram ontem a saber que serão chamados às urnas quase um mês antes, a 28 de abril. O primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez, convocou legislativas antecipadas, depois de não ter conseguido repetir na votação do Orçamento do Estado a maioria que o levara ao poder há nove meses.

A convocatória eleitoral será formalizada com a dissolução das Cortes Gerais no início de março. A campanha eleitoral terá começo a 13 de abril, com a semana da Páscoa pelo meio e o julgamento do processo separatista catalão em fase probatória (ver texto nesta pág.). “Um Governo tem a obrigação de cumprir a sua tarefa: aprovar leis, governar, avançar. Quando alguns partidos bloqueiam a tomada de decisões, há que convocar eleições”, disse Sánchez para justificar a decisão de antecipar a ida às urnas.