O medo do regresso dos carros-bombas

De caneca de chá na mão, sentado à mesa na modesta cozinha da casa de família, ladeada por verdes pastos com vista para deslumbrantes montes e colinas que se estendem além-fronteira, Lawrence McNamee sintoniza a BBC Northern Ireland para ver “mais um episódio da novela ‘Brexit’”.

Após mais uma ronda de negociações com a União Europeia (UE), a primeira-ministra, Theresa May, apresenta um ponto da situação aos divididos grupos parlamentares no poder e na oposição. Lawrence desespera por alguma indicação do que será o futuro das comunidades junto à linha que divide a pequena ilha irlandesa em duas nações. Mais uma vez, “nada de concreto, apenas frustração”. O agricultor de 47 anos diz-se acostumado a esse sentimento desde o referendo de junho de 2016.