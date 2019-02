“O conflito não é entre esquerda e direita”

A viver em Madrid há meio ano, Ysrrael Camero e Aldo de Santis vêm de partidos diferentes. Um é companheiro do presidente interino, Juan Guaidó, no centrista Vontade Popular. O outro milita no Um Novo Tempo (centro-esquerda). Une-os o propósito de derrubar Nicolás Maduro. Conversaram com o Expresso antes de um colóquio em Lisboa, no qual participaram a convite do CDS.

Como se põe fim ao bloqueio atual na Venezuela?

Y.C. — As forças democráticas, ao abrigo da Constituição, aliam à ação institucional da Assembleia Nacional [AN] a mobilização cívica e a pressão internacional. O objetivo é dificultar a repressão pela polícia e pelas forças armadas. Propomos três passos: fim da usurpação, Governo de transição, eleições livres e justas. Sem apoio popular e político, restam a Maduro a estrutura militar e o aparelho repressivo. Só uma rutura nesse bloco permite abrir a porta a uma solução pacífica e democrática.