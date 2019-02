Há muito que ainda não se sabe sobre a morte de Jamal, e há um homem que diz que tem coisas para contar

A conta-gotas. Foi a estratégia usada pelas autoridades turcas, desde o primeiro momento, para gerir a forma como revelaram informações sobre o assassinato de Jamal Khashoggi dentro do consulado saudita em Istambul, a 2 de outubro de 2018, numa tentativa de ir mantendo a pressão sobre Riade. E é uma estratégia que, aparentemente, ainda tem mais mais gotas para preencher no mar de dúvidas sobre a morte do jornalista saudita, a avaliar pelas mais recentes declarações do presidente turco sobre esta matéria.

Numa entrevista à estação de televisão A-Haber, Recep Tayyip Erdogan deixou no ar a ideia de que a Turquia terá mais informações a acrescentar ao que já revelou sobre o caso. "Ainda não revelámos todos os dados de que dispomos". Erdogan garante ainda que Ancara está "determinada em levar este assunto à justiça internacional", e apela aos Estados Unidos da América para se envolvam no caso. Mas, na semana passada, o Presidente dos EUA, Donald Trump, ignorou o apelo do Congresso norte-americano para que se pronunciasse sobre o papel da Arábia Saudita neste homicídio.

Depois de num primeiro momento terem negado o envolvimento no assassinato de Khashoggi, as autoridades de Riade avançaram posteriormente várias versões contraditórias. Agora, sustentam que o jornalista foi assassinado durante uma operação não autorizada pelo poder saudita.

O caso suscitou uma forte indignação mundial e prejudicou fortemente a imagem da monarquia saudita, em particular a do príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman. Khashoggi, que colaborava com o Washington Post e cujo corpo nunca foi encontrado, era um crítico feroz daquele príncipe, também designado pelas suas iniciais 'MBS', que nega qualquer implicação na morte do jornalista.