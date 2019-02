Coletes amarelos saem à rua três meses após o início das manifestações

Os coletes amarelos franceses voltam à rua neste fim de semana e desfilaram desde esta manhã em Paris e em diversas outras cidades.

Ao princípio da tarde, as manifestações decorriam numa relativa calma, mas sempre apertadamente controladas por milhares de agentes de segurança.

Os “coletes” voltarão amanhã, domingo, a manifestar-se para assinalarem a data exata do aniversário.

Três meses depois do início do movimento, sempre muito radical e marcado por grande violência, vandalismo e confrontos com a polícia, os números de detidos e feridos são aos milhares e são espantosamente elevados.

As contas exatas dos prejuízos para a economia e os comerciantes das zonas atingidas mais diretamente, em todo o país, pela violência, ainda estão por fazer mas elevam-se certamente a muitas centenas de milhões de euros.

Esta revolta que começou contra a subida dos impostos dos combustíveis e pelo aumento do poder de compra das classes com pequenas pensões e salários mais baixos, já fez cerca de 3300 feridos (1300 agentes policiais e 2000 manifestantes), segundo números oficiais.

Algumas dezenas dos feridos, sobretudo manifestantes, ficaram marcados para a vida - foram atingidos nos olhos, nas mãos, nas pernas ou nos pés durante os confrontos semanais.

De acordo com os números fornecidos pelo ministro do Interior, Christophe Castaner, cerca de 8400 pessoas foram identificadas pela polícia desde o início do movimento e 7500 foram detidas para averiguações. Segundo este governante, 1800 manifestantes foram já condenados em tribunal, a maioria julgada em 1300 processos sumários. No total 316 pessoas foram até agora condenadas a penas de prisão.

O ministério informa ainda que, há dois dias, ainda estavam 1500 pessoas a aguardar julgamento. 11 pessoas morreram em acidentes relacionados com o movimento.

As últimas manifestações, geralmente todos os sábados (hoje decorre o 14º consecutivo de mobilização), têm revelado uma baixa constante do número de manifestantes devido por um lado à exasperação com a violência e também porque muitos dos “coletes” se dividiram na praça pública e não se entendem sobre a forma como o movimento deve prosseguir.