Trump criticou Obama. E agora está a fazer o mesmo

O tema mantém-se: imigração. Já a posição é bem diferente: Donald Trump quer construir um muro na fronteira entre os EUA e o México, enquanto Barack Obama queria assegurar que os imigrantes que foram trazidos ilegalmente para os EUA ainda em crianças não eram expulsos do país. A ferramenta legal a que recorreram é igual: o estado de emergência. Em 2014, Trump no Twitter (onde mais?) criticava Obama por agir unilateralmente e sem o apoio do congresso.

Em 2014, o que estava em causa era o facto de Obama ter usado os poderes executivos do Presidente para impedir a deportação dos chamados Dreamers. À época o Presidente não conseguiu passar no Congresso uma medida que impedia a deportação de cinco milhões de imigrantes ilegais que haviam chegado aos EUA quando ainda eram menores. Então, Obama avançou sem o apoio que precisava e a Casa Branca justificou: é “para consertar o nosso sistema de imigração falhado”.

Além de Trump, também o atual vice-Presidente criticou Obama, considerando que a decisão foi “um profundo erro” e que um líder não deveria poder “inverter a lei de imigração americana de uma penada”. Não foram os únicos, vários membros do partido Republicano se mostraram contra.

Agora, Trump recorreu à mesma figura legal para conseguir desbloquear 5 milhões de dólares para financiar a construção de um muro de separação na fronteira entre EUA e México.