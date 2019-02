Presidente do Haiti recusa-se a deixar o cargo após semana de protestos violentos

O Presidente do Haiti, Jovenel Moïse, disse esta quinta-feira que “não deixará o país nas mãos de gangues armados e traficantes de drogas”. O chefe de Estado quebrou o silêncio numa mensagem televisiva após uma semana de violência que resultou em pelo menos sete mortos.

Os manifestantes, que acusam Moïse de corrupção, exigem a sua demissão do cargo. No poder desde 2017, o Presidente tem apelado a conversações com a oposição mas, até ao momento, sem sucesso.

Por sua vez, a oposição tem apelado a protestos após uma investigação judicial ter concluído que funcionários e antigos ministros desviaram empréstimos para o desenvolvimento feitos pela Venezuela ao país depois de 2008. A investigação também sugere que Moïse esteve envolvido nas irregularidades.

Pneus incendiados, confrontos e pilhagens

Na última semana, milhares de pessoas juntaram-se na capital e noutras cidades em protesto, queimando pneus e entrando em confronto com a polícia. Também houve registo de pilhagens de lojas.

Vários turistas ficaram presos nos seus hotéis com a deterioração da situação de segurança.

Os EUA ordenaram a saída do país de todo o pessoal americano que não seja de emergência e respetivas famílias. O Canadá fechou temporariamente a sua embaixada.

Saíram das celas para tomar duche e não voltaram

Na terça-feira, todos os 78 detidos da prisão de Aquin, no sul do Haiti, escaparam. Segundo vários relatos, a fuga deu-se enquanto a polícia estava distraída com protestos contra o Governo nas proximidades.

Em declarações ao jornal “Le Nouvelliste”, o inspetor-chefe da polícia nacional, Ralph Stanley Brice, disse que os prisioneiros foram autorizados a sair das suas celas para tomarem duche. Depois, recusaram-se a voltar e fugiram, aproveitando-se da distração dos guardas com uma manifestação no exterior do estabelecimento prisional.

As barricadas feitas pelos manifestantes bloquearam a passagem dos reforços policiais entretanto chamados e que vinham de Les Cayes, uma cidade a cerca de 55 quilómetros de distância, acrescentou o inspetor da polícia.