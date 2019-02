“Ouvimos o senhor Salvini dizer que não queria uma guerra com a França”: embaixador francês regressa a Itália

O embaixador francês em Itália, chamado a Paris depois de uma série de ataques de autoridades italianas contra o Presidente Emmanuel Macron, regressa esta sexta-feira a Roma, anunciou a ministra dos Assuntos Europeus, Nathalie Loiseau.

"Ele está de regresso a Roma hoje", disse a governante em declarações esta sexta-feira à RTL Radio, uma semana depois de o diplomata ter sido chamado para consultas.

As duas principais figuras do governo populista italiano, o vice-primeiro-ministro, Luigi Di Maio, e o ministro do Interior, Matteo Salvini, multiplicaram nas últimas semanas as afrontas contra o Executivo francês, pedindo mesmo a demissão do Presidente francês.

"Quanto mais cedo ele for para casa, melhor será!", afirmou em janeiro Matteo Salvini, líder da extrema direita italiana, chamando Emmanuel Macron de "Presidente que governa contra o seu povo".

O encontro de Luigi Di Maio, em França, no dia 5 de fevereiro, com elementos dos "coletes amarelos", um movimento social que tem criticado o executivo francês - na altura o governante italiano disse que o "vento da mudança" soprava nos dois lados dos Alpes - fez transbordar o copo.

"Ouvimos os líderes políticos que se entregaram a palavras ou comportamentos francamente hostis e inaceitáveis mostrar que se arrependem", disse Nathalie Loiseau.

"Ouvimos o senhor Salvini dizer que não queria uma guerra com a França", acrescentou.

Di Maio, por sua vez, disse ter-se encontrado representantes dos "coletes amarelos" como líder do Movimento das Cinco Estrelas (M5S, anti-sistema) e não como vice-primeiro-ministro.

Emmanuel Macron e o seu colega Sergio Mattarella, que falaram na terça-feira por telefone, "disseram quão importante é a amizade entre a França e a Itália, quanto os dois países precisaram de um do outro ", afirmou a ministra francesa.

"A Itália precisa da França, então vamos trabalhar juntos", acrescentou.