ONU deve considerar terrorista líder do grupo responsável por atentado em Caxemira, insiste Índia

A Índia insiste que o líder do grupo paquistanês Jaish-e-Mohammad deve ser considerado terrorista pelas Nações Unidas. O apelo foi reiterado após o ataque suicida desta quinta-feira na Caxemira administrada por Nova Deli, um ataque que matou pelo menos 40 polícias paramilitares.

O bombista usou um veículo carregado com explosivos para embater numa coluna militar. O ataque está a ser referido como o mais mortífero contra as forças indianas em Caxemira desde o início da insurgência na região em 1989. A Índia e o Paquistão reclamam a região de maioria muçulmana como sua mas cada país só controla partes.

O Paquistão mostrou-se profundamente preocupado e rejeitou quaisquer responsabilidades pelo ataque.

“A nação inteira está ao lado das famílias destes bravos mártires”

O atentado mereceu o repúdio de várias instâncias internacionais, incluindo pela voz do secretário-geral da ONU. A nível interno, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o principal líder da oposição, Rahul Gandhi, entre outras figuras destacadas da vida política, uniram-se na condenação.

Referindo-se ao ataque como um ato “cobarde”, Modi garantiu que “os sacrifícios do valente dispositivo de segurança não serão em vão”, dizendo ainda que “a nação inteira está ao lado das famílias destes bravos mártires”.

Gandhi, que também preside ao Congresso Nacional Indiano, escreveu no Twitter uma mensagem semelhante, condenando o ataque e apresentando condolências às famílias das vítimas.

O bloqueio da China

As autoridades indianas já tentaram várias vezes que o líder do movimento, Maulana Masood Azhar, fosse considerado um “terrorista global” pelo Conselho de Segurança da ONU. No entanto, as tentativas foram sendo repetidamente bloqueadas pela China, país aliado do Paquistão.

Fundado em 2000 por Masood Azhar, o movimento Jaish-e-Mohammad foi responsabilizado por vários ataques em solo indiano, incluindo um, em 2001, no Parlamento em Nova Deli que quase precipitou uma guerra entre os dois países.

A Índia pede também a extradição do líder do grupo mas Islamabad tem-se recusado, alegando falta de provas. Apesar de banido pelo Paquistão em 2002, o movimento permanece ativo e o seu líder continua a monte.

Mais de 500 mortos em 2018

Desde o início da insurgência, houve pelo menos 10 ataques suicidas mas o ataque de quinta-feira foi apenas o segundo com recurso a um carro. O atentado acontece num contexto de agravamento da violência na região depois de, em 2016, as forças indianas terem matado um militante popular, Burhan Wani, de 22 anos.

Só no ano passado, mais de 500 pessoas morreram em resultado de confrontos, incluindo civis, forças de segurança e insurgentes. Trata-se do número mais alto numa década.