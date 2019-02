O mundo está a perder a luta contra o sarampo e, em parte, a culpa é do movimento “antivacinas”

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que os esforços para deter a propagação do sarampo estão a “retroceder”. Os números de casos detetados em todo o mundo cresceram cerca de 50% no ano passado, revela a agência de saúde da ONU.

“Os nossos dados mostram que há um aumento substancial nos casos de sarampo e que isso se verifica em todas as regiões [do mundo]”, disse a diretora de vacinação da OMS, Katherine O’Brien, citada pelo jornal “The Guardian”. “Estamos a ter surtos prolongados, que são consideráveis e estão a crescer. Este não é um problema isolado”, acrescentou.

Menos de 10% dos casos reais de sarampo são relatados, pelo que, “quando os casos relatados aumentam em 50%, sabemos que estamos a ir na direção errada”, sublinha a responsável, acrescentando que o verdadeiro número de infeções deve rondar “os milhões”. No ano passado, o sarampo provocou cerca de 136 mil mortes em todo o mundo, de acordo com números preliminares da OMS.

A falta de acesso à vacina e o movimento “antivacinas”

A doença é altamente contagiosa, pode provocar diarreia severa, pneumonia e perda de visão e, nalguns casos, pode ser fatal. Segundo a agência da ONU, o sarampo continua a ser “uma importante causa de morte entre as crianças”. E, no entanto, a doença pode ser facilmente prevenida com duas doses de uma vacina “segura e eficiente”, que está em uso desde a década de 1960.

Nos países mais pobres, nas comunidades marginalizadas e nos estados em conflito, o problema é a falta de acesso à vacina. Já na Europa e noutras zonas mais ricas do globo, os especialistas responsabilizam a complacência e a desinformação sobre a vacina.

A OMS refere que o ressurgimento da doença nalguns países está associado a considerações medicamente infundadas que ligam a vacina contra o sarampo ao autismo. Estas informações sem fundamento científico têm sido disseminadas em grande parte nas redes sociais por membros do movimento “antivacinas”, alerta a organização.