Índia promete fazer tudo para isolar o Paquistão da comunidade internacional

O governo indiano garantiu que vai “tomar todas as medidas diplomáticas possíveis” para isolar internacionalmente o Paquistão, depois do atentado suicida que matou, na quinta-feira, 46 membros das forças de segurança no território de Caxemira que é controlado pela Índia.

À saída de uma reunião de governo, o ministro das Finanças, Arun Jaitley, disse haver “provas inegáveis” do envolvimento do Paquistão no ataque — embora não tenha referido quais — e garantiu que será feito tudo para isolar o país vizinho. A ameaça já tinha sido feita pelo Governo indiano logo após o ataque de quinta-feira, considerado o mais mortífero desde 2000.

O grupo militante islâmico Jaish-e-Muhammad, que tem sido responsabilizado por vários ataques ocorridos em território indiano desde a sua formação, foi acusado de ter tido uma “influência direta” no atentado, tendo o governo apelado à imposição de sanções a nível global contra o grupo e o seu líder, Masood Azhar, e à sua inclusão na lista de organizações terroristas do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os pedidos não são novos, pelo contrário, foram feitos várias vezes no passado mas sempre bloqueados pela China, país aliado do Paquistão.

O Governo paquistanês, por seu lado, negou qualquer influência do grupo islâmico e ofereceu-se para ajudar na investigação ao ataque, que foi feito com recurso a uma carrinha carregada de explosivos que terão detonado perto de uma coluna de 78 veículos que transportavam cerca de 2500 membros da Central Reserve Police Force (CRPF), uma força paramilitar. Não há certezas sobre o autor do ataque, mas crê-se que terá sido um jovem entre os 19 e os 21 anos.

É o próprio que, identificando-se pelo nome de Adil Dar, assume a autoria num vídeo divulgado pelo grupo Jaish-e-Muhammad pouco depois do atentado, no qual denuncia as “atrocidades” cometidas contra os muçulmanos de Caxemira — diz também que se juntou ao grupo em 2018 e que entretanto foi-lhe atribuída a missão de conduzir o ataque. “Quando virem este vídeo, eu já estarei no céu”, refere no fim.

Depois do atentado, que desencadeou alguns atos de vandalismo num bairro muçulmano, foi imposto o recolher obrigatório em algumas zonas da cidade de Jammu, de maioria hindu. Além de ter garantido que vão ser tomadas “todas as medidas diplomáticas possíveis” para afastar o Paquistão, o ministro das Finanças, Arun Jaitley, confirmou que a Índia irá revogar o estatuto de “nação mais favorecida” do país, um privilégio comercial concedido em 1996. “O sacrifício dos nossos corajosos membros das forças de segurança não será em vão”, escreveu, por sua vez, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, numa publicação no Twitter. O ataque foi condenado por países como os EUA, tendo a Casa Branca pedido ao Paquistão “para deixar de apoiar grupos terroristas” no seu território, e também pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

A região de Caxemira é reivindicada desde o fim da colonização britânica, em 1947, tanto pela Índia como pelo Paquistão. Cada um dos países controla apenas uma parte da região de maioria muçulmana. A insurreição começou em 1989 mas a violência agravou-se nos últimos anos. Em dez ataques suicidas cometidos desde esse ano, este foi o segundo que envolveu um veículo. Em 2002, pelo menos 31 pessoas morreram num atentado suicida numa base do Exército em Kaluchak, perto de Jammu. Muitas das vítimas mortais eram civis ou familiares de soldados; e, em 2016, um militante do Jaish-e-Muhammad, com 22 anos, foi assassinado pelas forças de segurança indianas. Só em 2018 foram mortas mais de 500 pessoas, incluindo civis, forças de segurança e militantes, o maior número de vítimas numa década.

Algumas das mortes foram atribuídas ao grupo militante islâmico, tendo este sido, aliás, responsabilizado pelo ataque de 2001 no Parlamento indiano que quase desencadeou uma guerra entre a Índia e o Paquistão. Em 2016, o grupo foi acusado de atacar uma base da força aérea indiana perto da fronteira, no estado de Punjab. Sete membros das forças de segurança e seis militantes morreram. Além da Índia, também o Reino Unido, Estados Unidos e Nações Unidas têm o Jaish-e-Muhammad nas suas listas de organizações terroristas.