Família de jovem que fugiu para se juntar ao Daesh pede misericórdia. Governo quer prevenir o regresso ao Reino Unido

“Ela é tão nova, não acredito que tenha a experiência de vida para tomar estas decisões. Acho que ela tem esperança de que vai regressar a casa, desde que satisfaça o Governo e renegue a ideologia.” As palavras - e a esperança - são de Mohammed Rahman, familiar de Shamima Begum, a jovem que fugiu para a Síria, onde se juntou ao Daesh, e que quer regressar ao Reino Unido. “Se apoiou uma organização terrorista, não vou hesitar em prevenir o seu regresso.” A afirmação é de Sajid Javid, o ministro do Interior britânico. Portanto, vão deixar Shamima voltar para casa? Talvez.

Javid já deixou “uma clara mensagem” de que não tem intenção de facilitar o retorno da jovem. Em entrevista ao jornal “The Times”, lembrou que, caso Shamima regresse, pode ser julgada pela ligação ao grupo radical. “Não nos podemos esquecer que aqueles que deixaram o Reino Unido para se juntarem ao Daesh estavam cheios de ódio pelo nosso país. Se arranjarem forma de voltar, têm de estar preparados para serem interrogados, investigados e, potencialmente, acusados”, disse.

E apesar de haver esta possibilidade de regresso, o ministro fez questão de enfatizar que, no entanto, existem mecanismos para “travar pessoas que representem uma séria ameaça”, incluindo retirar-lhes a cidadania britânica ou expulsá-los do país.

Segundo a BBC, também as autoridades londrinas podem impedir a chegada de Shamima através de uma ordem temporária de exclusão. Um especialista em legislação antiterrorismo, ouvido pelo canal britânico, assegura que a jovem tem de ser aceite - exceção apenas se, entretanto, ela se tornou cidadã de outro país.

Metropolitan Police/Reuters

Shamima, hoje com 19 anos, disse numa recente entrevista exclusiva ao britânico “The Times”, que queria voltar ao Reino Unido. Há quatro anos, Shamima dirigiu-se até ao aeroporto de Gatwick, em Londres, na companhia das amigas Amira Abase, 15 anos, e Kadiza Sultana, de 16 anos, para embarcar num voo com destino à Turquia. Chegou à Síria com a finalidade de se tornar numa noiva da jihad. Uma vez em Raqqa, “candidatou-se para casar com um homem entre os 20 e 25 anos e que falasse inglês”. Dez dias depois estava casada com um holandês de 27 anos e convertida ao Islão.

O Daesh perdeu praticamente todo o território que dominava no país, Shamima e o marido fugiram e entregaram-se às autoridades: ela, grávida de nove meses, foi levada para um campo de refugiados, ele está preso. Ao longo de toda a conversa, Shamima não mostrou arrependimento por ter fugido, embora se sinta em conflito: disse que o Daesh se deixou corromper, que é opressivo. “Já não tenho grandes esperanças. Estão cada vez mais pequenos. Nem acredito que eles mereçam a vitória.”

Famílias pedem misericórdia

A BBC explica que se Shamima ainda fosse menor de idade, o Reino Unido tinha o dever de a receber e ao bebé que está para nascer. Depois, todas as decisões tomadas teriam sempre de ter em consideração “os melhores interesses” de ambos. Mas Shamima já tem 19 anos e, perante a lei, é uma adulta e, independentemente do que tenha passado, tem de ser responsabilizada pelas suas ações.

Não há muito tempo, Tareena Shakil foi condenada a seis anos de prisão. A imprensa britânica chama-lhe a “mãe jiadista” e foi a primeira mulher a cumprir pena por ligação ao Daesh. Em 2014, voou com o filho de um ano para a Turquia e atravessou a fronteira para a Síria. Ao fim de poucos meses quis regressar a casa, no Reino Unido. Assim que aterrou no aeroporto em Londres foi detida pelas autoridades. Negou a acusação, dizendo que desejava viver segundo a lei islâmica mas que nunca se juntou ao Daesh. O filho está aos cuidados dos serviços sociais.

O mesmo pode acontecer com Shamima.

A família da jovem, já pediu ao Governo que tenha misericórdia e que a deixe regressar. “Ela é tão nova, não acredito que tenha a experiência de vida para tomar estas decisões. Acho que ela tem esperança de que vai regressar a casa, desde que satisfaça o Governo e renegue a ideologia”, disse ao “Times” Mohammed Rahman, cunhado de Shamima.

Em reação à entrevista de Shamima, o pai de Amira Abase, uma das amigas que também fugiu para se juntar ao Daesh a 17 de fevereiro de 2017, apelou ao Executivo para que deixe as jovens retornarem. Na entrevista, Shamima diz que soube que Amira ainda está viva.

“Trouxe alguma esperança positiva à família. Estamos só à espera que algo aconteça”, disse o pai de Amira, Abase Hussen. A última vez que falou com filha foi há dois anos, quando esta lhe mandou umas a mensagens em que pedia que não se preocupasse.