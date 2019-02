Condenados à morte dois assassinos de um advogado birmanês

Dois homens foram condenados à morte pelo homicídio de Ko Ni, um advogado que estava a ajudar Aung San Suu Kyi, a líder da Birmânia, a preparar uma mudança da Constituição que teria reduzido o papel dos militares do governo do país.

Ni, que era muçulmano - uma característica rara no sistema político do país e que se nota especialmente numa altura em que o exército lançou um programa de limpeza étnica nas zonas onde moram os Rohinga, levando muitos deles a refugiar-se no vizinho Bangladesh - não era bem visto por muitos monges budistas ultra nacionalistas, e já tinha sido ameaçado.

Há dois anos, encontrava-se no aeroporto internacional de Yangon com um neto nos braços quando um homem se aproximou e disparou sobre ele. Quando um taxista presente tentou detê-lo, matou-o também. Isso não o livrou de ser capturado.

Condenado agora à morte juntamente com um cúmplice (outros dois envolvidos receberam penas mais leves), o seu advogado diz que ele cometeu o crime por a sua família ter sido ameaçada. Entretanto, o homem que terá sido o verdadeiro mandante do crime, um militar, encontra-se à solta.

Dezenas de milhares de pessoas participaram no funeral de Ko Ni. Mas se o objetivo do crime era parar a reforma constitucional que ele defendia, parece ter resultado, pelo menos para já. E Suu Kyi, que já estava ser criticada por nada fazer para impedir a ofensiva contra os Rohinga, voltou a sê-lo por nem ter tido a coragem de estar presente no funeral.