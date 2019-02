Brumadinho. Oito funcionários da Vale detidos; presidente diz que empresa é “jóia” e que “não pode ser condenada por acidente”

Foram detidos esta sexta-feira oito funcionários da Vale, a empresa responsável pela barragem que rompeu e matou pelo menos 166 pessoas, em Brumadinho. A operação desenrolou-se em Minas Gerais (MG), São Paulo e Rio de Janeiro, conta a “Folha de São Paulo”.

De acordo com o diário brasileiro, foram emitidos 14 mandados de busca e apreensão, além de outros oito, de detenção temporária, já referidos acima. A operação foi conduzida pelo Ministério Público de MG, com o contributo das polícias militar e civil. O acidente ocorreu no dia 25 de janeiro. O número de vítimas mortais pode subir para 321, pois continuam por encontrar muitos desaparecidos.

SERGIO LIMA/GETTY IMAGES

No mesmo jornal, pode ler-se que o presidente da Vale referiu que a empresa é uma “jóia” e que “não pode ser condenada por um acidente, por maior que tenha sido a tragédia”. Fabio Schvartsman prestou declarações na comissão externa da Câmara dos deputados, em Brasília.

Schvartsman lançou uma tese para revelar a ignorância dos executivos quanto à fragilidade da barragem: o gerente responsável pela barragem no Brumadinho morreu no local, por isso fica provado que a empresa não sabia dos problemas.

Em cima da mesa está ainda um eventual acordo entre a empresa mineira e os familiares das vítimas, que rejeitaram a proposta formalizada ao Ministério Público do Trabalho: entre 18 e 72 mil euros por danos morais (dependendo do grau de parentesco).