Brexit. Primeiro-ministro irlandês acredita na possibilidade de Londres pedir extensão do acordo de saída

O primeiro-ministro irlandês disse esta sexta-feira que "é possível" que o Reino Unido peça a Bruxelas mais tempo para sair da União Europeia com um acordo e pediu a Londres que apresente propostas para alcançar uma saída ordenada "o mais rápido".

"Não creio que seja inevitável. De facto, é possível. Mas se vai haver uma extensão, tem que haver um propósito, um fim para garantir um acordo de saída e ratificá-lo", indicou o líder democrata-cristão Leo Varadkar à imprensa, em Dublin.

Leo Varadkar falava durante o fórum de Diálogo Civil sobre o 'Brexit', em que diferentes responsáveis políticos e sociais deste país abordaram esta separação, que será oficial em 29 de março.

O primeiro-ministro irlandês salientou que o acordo de saída é "o melhor possível", e, embora reconheça que "não é perfeito", é "justo e garante que não haverá uma barreira estrita nesta ilha", fundamental para as suas economias e para o processo de paz.

Varadkar afirmou na quarta-feira que Dublin continua a preparar um plano para enfrentar uma eventual saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo, embora mantenha-se confiante num entendimento entre Londres e Bruxelas para uma saída ordenada.

“Tal como as coisas estão agora, o Reino Unido deixará a União Europeia (UE) a 29 de março, com ou sem um acordo. Acredito que iremos chegar a um acordo", declarou o líder do executivo irlandês.

Em janeiro, o parlamento britânico aprovou por 317 votos a favor e 301 contra, uma proposta do deputado Graham Brady que preconiza a substituição do ‘backstop’ inscrito no acordo de saída do Reino Unido do bloco comunitário por “disposições alternativas”, com vista à ratificação daquele texto pela Câmara dos Comuns.

O mecanismo de salvaguarda, conhecido como 'backstop', pretende evitar o regresso de uma fronteira física entre a República da Irlanda, Estado-membro da União Europeia, e a província britânica da Irlanda do Norte.

O Reino Unido estabeleceu a data de 29 de março para o 'Brexit' dois anos após a ativação do artigo 50.º do Tratado de Lisboa, que estabelece um período de 24 meses de negociações para a saída de um Estado-membro.

Londres ativou esse artigo depois de os britânicos votarem a favor do 'Brexit' no referendo europeu realizado a 23 de junho de 2016.