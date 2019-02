Pelo menos 33 mortos em ataque terrorista na Caxemira indiana. É o pior de sempre a acontecer fora de uma zona de guerra

O número de mortos num ataque com um veículo armadilhado contra um autocarro militar perto de Srinagar, na Caxemira indiana, não para de subir. A última atualização dá conta de 33 mortos, segundo fontes oficiais da polícia local, citadas pelo “The Guardian” e pelo "Washington Post". As mesmas fontes consideram "possível" que número ainda venha a subir mas este já é um dos mais letais ataques de sempre no país a acontecer fora de uma zona de guerra.

O ataque aconteceu numa estrada fortemente vigiada pelas forças militares indianas, por ser por ali que circula a maioria dos mantimentos destinados aos soldados que defendem a linha de cessar-fogo com o Paquistão. No total eram cerca de 2500 os militares que, naquele momento, circulavam naquela estrada e mais de 40 seguiam no veículo que explodiu.

A imprensa local noticiou, citando um comunicado da organização islâmica Jaish-e-Mohammed, com base no Paquistão, que este grupo reivindicou o ataque. Muhammad Hassan, porta-voz da JeM, indicou, em comunicado divulgado pela agência Global News Service, que "dezenas de veículos das forças de segurança foram destruídos no ataque", mas esta informação não coincide com o relato oficial das autoridades, que fala apenas em um autocarro destruído.

O grupo terrorista nomeou Adil Ahmad Dar, um combatente recrutado no distrito de Pulwama, no sul da Caxemira como “mártir” e divulgou um vídeo onde se vê um homem, presumivelmente Dar, a entregar o seu testamento, rodeado por metralhadoras e granadas.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse, no Twitter, que “Os sacrifícios dos bravos membros das forças de segurança não serão em vão".

A Índia acusou o Paquistão de apoiar o "terrorismo transfronteiriço" e de permitir e promover o funcionamento no seu território de grupos terroristas que visam atacar alvos indianos e provocar protestos entre a população da Caxemira.