Parlamento egípcio aprova emendas que permitem a Sisi ficar no poder até 2034

O Parlamento egípcio aprovou esta quinta-feira de forma preliminar as emendas à Constituição propostas pela maioria que apoia o Presidente, Abdel Fattah al-Sisi, que permitem a sua permanência no poder até 2034, noticia a agência estatal MENA.

Segundo o presidente do Parlamento, Ali Abdel-Al, 485 dos 596 deputados votaram a favor das emendas propostas à Constituição de 2014.

As emendas serão agora enviadas para a comissão parlamentar de assuntos constitucionais e legislativos, que terá até 60 dias para estudá-las, e terão ainda de ser sujeitas a votação final no Parlamento e a um referendo nacional.

O referendo deverá ocorrer até ao início de maio, quando começa o Ramadão, mês sagrado dos muçulmanos.

No caso de as alterações serem aprovadas, o atual homem forte do país, de 64 anos, poderia concorrer a um terceiro e quarto mandatos de seis anos, prolongando potencialmente as suas funções até 2034.

As reformas suscitaram polémica entre a oposição e organizações de direitos humanos, que temem que as emendas permitam a Sisi eternizar-se no poder.

A proposta aprovada esta quinta-feira faz parte de um pacote reformista apresentado por um grupo de 120 deputados da maioria parlamentar, que inclui ainda a introdução da figura de vice-presidente e de um Senado com poderes reforçados.

Abdel Fattah al-Sisi foi eleito Presidente pela primeira vez em 2014, no ano seguinte a ter ajudado o exército a derrubar o presidente eleito pró-islamita Mohamed Morsi, e foi reeleito em 2018, numas eleições em que os seus principais adversários foram presos ou pressionados a desistir das suas campanhas.