Milhões de euros desviados da estatal Petróleos de Venezuela para banco na Bulgária

Milhões de euros foram desviados da empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para um pequeno banco na Bulgária. A informação foi avançada esta quarta-feira pelas autoridades búlgaras ao anunciarem uma investigação em curso sobre suspeitas de lavagem de dinheiro.

O Governo de Sófia congelou contas do banco, cujo nome não foi revelado, e está a analisar contas de outras instituições. No entanto, grande parte do dinheiro já foi transferido para contas fora da Bulgária, acrescentaram.

O chefe da agência búlgara de segurança nacional, Dimitar Georgiev, revelou que, não podendo ser exato quanto aos valores envolvidos, estes são na ordem dos “milhões de euros”. As autoridades também não precisaram quantas pessoas estiveram envolvidas nas transferências, revelando apenas que havia uma conta de um advogado a partir da qual outras contas eram criadas em nome de terceiros.

Informações dos EUA deram origem a investigação

As contas estão associadas a uma pessoa, que não foi identificada, com nacionalidade búlgara e outras mas que não se encontra atualmente no país. Algumas das transferências de dinheiro foram feitas para atividades como o patrocínio de uma federação desportiva venezuelana ou a compra de alimentos, atividades que as autoridades dizem ser fictícias.

A investigação partiu de informações dos EUA e o anúncio surgiu após um encontro entre responsáveis búlgaros, incluindo o primeiro-ministro Boyko Borissov, e americanos, como o embaixador Eric Rubin em Sófia. “O tema da discussão foi, entre outras coisas, a necessidade imperiosa de parar a transferência ilegal de fundos para apoiar as autoridades ilegais na Venezuela. O nosso Governo está a trabalhar muito de perto com a Bulgária e outros membros da União Europeia (UE) para garantir que a riqueza do povo venezuelano não é roubada”, disse Rubin.

As sanções de Washington

No mês passado, a Administração norte-americana impôs sanções económicas à PDVSA como forma de pressão para Nicolás Maduro abandonar a presidência da Venezuela. Maduro, que ascendeu ao cargo em 2013, foi reeleito em maio do ano passado em eleições consideradas fraudulentas e não reconhecidas pela maioria da comunidade internacional.

O líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, autoproclamou-se Presidente interino da Venezuela a 23 de janeiro, sendo apoiado por Washington e pela maioria das capitais da UE, entre outros.

Nos últimos anos, os venezuelanos têm enfrentado uma grave escassez de produtos básicos, como comida e medicamentos. No ano passado, os preços duplicavam, em média, a cada 19 dias. De acordo com as Nações Unidas, três milhões de pessoas, o que corresponde a 10% da população, deixaram o país desde que a economia começou a piorar em 2014.