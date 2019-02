Já há uma Academia do Bacalhau em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. E ajuda os mais desfavorecidos

A Academia do Bacalhau em Kinshasa, na República Democrática do Congo (RDCongo) já ajuda pessoas desfavorecidas, apesar de ainda não ter sido instituída oficialmente, disse à Lusa o responsável da instituição.

Aprovada no 47.º Congresso Mundial das Academias do Bacalhau, em Joanesburgo, em outubro do ano passado, a Academia do Bacalhau em Kinshasa recolheu já "doações de muitas comadres e muitos compadres", disse Miguel Morado à Lusa.

Com as receitas obtidas nas tertúlias, que têm sido organizadas "uma vez por mês pelo menos" desde outubro de 2018, foi feito "um protocolo de cooperação com a Confraria das Irmãs Franciscanas da Nossa Senhora da Vitória, que ajuda órfãos e pessoas muito desfavorecidas, pessoas de idade com muitas necessidades".

"Conseguimos, até agora, fazer doações na ordem dos 200 dólares mensais (176 euros) para arroz, leite, farinha, conservas, cadernos e livros", frisou o empresário, assinalando que esta quinta-feira ocorreu mais um encontro, "para o qual estavam inscritos 45 compadres".

A criação da Academia do Bacalhau teve como objetivo "juntar os portugueses que trabalham e vivem" na RDCongo, que, de acordo com os registos consulares existentes na Embaixada de Portugal em Kinshasa, são cerca de 700.

A grande maioria dos portugueses - 570 - é referente a residentes dispersos na capital da RDCongo, acrescendo uma comunidade de cerca de 100 pessoas na cidade de Lubumbashi, no sul, e outros pequenos núcleos em Kisangani, no norte, e Kananga, a leste de Kinshasa. "Esse convívio entre portugueses há muito que se tinha perdido", sublinhou Miguel Morado, recordando os encontros há mais de sete anos, com periodicidade mensal ou mesmo de ano a ano.

A tertúlia a propósito da instituição da Academia do Bacalhau em Kinshasa juntou novamente os emigrantes portugueses, agora com regularidade, mas a instabilidade política antes das eleições, no final do ano passado, e o pós-sufrágio obrigaram ao adiamento.

"A Academia do Bacalhau em Kinshasa ainda não foi instituída por motivos óbvios", afirmou Morado, justificando com "a complexidade que se vive na RDCongo, de dezembro até ao momento". Miguel Morado declarou que "a situação, agora mais calma", vai permitir "continuar a tratar do assunto, de forma a que se possa ser reconhecida a Academia do Bacalhau de Kinshasa".

A Academia do Bacalhau na capital da RDCongo será a 17.ª em África e a 60.ª do mundo deste movimento com os princípios de amizade e solidariedade, criado há 43 anos em Joanesburgo por emigrantes portugueses radicados na África do Sul.

De acordo com estimativa das Nações Unidas, a RDCongo, com 81 milhões de habitantes que vivem em pobreza crónica, subdesenvolvimento, insegurança e violações dos direitos humanos, tem 7,7 milhões em insegurança alimentar e 4,5 milhões de refugiados.

Nas províncias de Norte Kivu e Ituri, no nordeste da RDCongo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 1 de agosto de 2018, uma epidemia provocada pelo vírus Ébola, que causou 517 mortos e 823 casos de contágio até terça-feira passada.

A Academia do Bacalhau de Joanesburgo - considerada a Academia Mãe - foi criada em 1968. Anualmente, a Academia Mãe distribui 800.000 rands (50,9 mil euros), montante angariado em almoços, por diversas instituições de solidariedade social, como o Lar de Santa Isabel, criado pelos compadres da academia em 1975, gerido com o apoio da Sociedade Portuguesa de Beneficiência.

O Lar de Benoni e a instituição de St. Patricks, em Joanesburgo, e a Casa do Gaiato e a organização não-governamental portuguesa Helpo, em Moçambique, recebem igualmente apoio regular da solidariedade das 11 academias do Bacalhau na África do Sul.