Filipinas. Maria Ressa paga fiança e é libertada um dia depois de detida sob acusação de “ciberdifamação”

A diretora executiva do site Rappler, Maria Ressa, foi libertada esta quinta-feira um dia depois de ter sido detida sob a acusação de “ciberdifamação”. A fundadora do site crítico do Governo filipino pagou 100.000 pesos filipinos (1694 euros) de fiança.

“Esta é a sexta vez que eu pago fiança e pagarei mais fiança do que criminosos condenados. Pagarei mais fiança do que Imelda Marcos”, disse à saída do tribunal, referindo-se à antiga primeira-dama das Filipinas. “Estou perplexa. É inacreditável que isto possa acontecer numa democracia. É um abuso de poder. Mas se eles queriam assustar-me, esta não é a maneira de o fazerem”, acrescentou.

As acusações, que Ressa diz serem “politicamente motivadas”, estão relacionadas com uma reportagem publicada em 2012 sobre um empresário filipino e as suas ligações alegadamente corruptas a um juiz de primeira instância. No entanto, Ressa considera que o caso faz parte de uma campanha governamental mais ampla para intimidar e assediar os meios de comunicação social.

A lei que está a ser usada contra Ressa e o Rappler foi recuperada quatro meses após a publicação daquela reportagem. Inicialmente, o departamento nacional de investigação desistiu do caso mas “uma semana depois, [o caso] reapareceu magicamente”, disse. “Claro que isto tem motivações políticas. Não sei porque é que o Governo tem medo da verdade”, enfatizou.

A prisão de Ressa, que foi personalidade do ano 2018 para a revista “Time”, provocou uma onda internacional de repúdio de colegas jornalistas mas também de ministros e grupos de defesa dos direitos humanos.